Câștigător al Cupei Mondiale din Qatar, Lionel Messi are începând de marți și cea mai apreciată postare din istoria Instagram. Shaun Botterill, autorul fotografiei în care căpitanul Argentinei ridică trofeul suprem, a dezvăluit că nici măcar nu folosește celebra rețea de socializare.

Lionel Messi a castigat Cupa Mondiala 2022 Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fotoreporterul englez a spus că a aflat de la un coleg câte like-uri a adunat poza sa.

Botterill a recunoscut că nu i-a plăcut modul în care Messi a decupat fotografia, pentru că perspectiva mai largă surprindea mai bine „adulația pe care o primea căpitanul Argentinei”.

„Aproape că nu mai puteam să mă mișc, dar n-am blocat în locul potrivit. Cred că toți fotografii sunt sinceri - mereu trebuie să ai și puțin noroc, iar eu am avut duminică. Messi era acolo și nu se mișca prea mult, în timp ce noi ne îmbulzeam. Ținea trofeul ba cu o mână, ba cu două.

Te poți pregăti pentru momentul ridicării trofeului, dar nu și pentru turul stadionului, pentru că nu știi cât de haotic va fi. Am fost aproape de el, la aproximativ doi metri. (Fiul) cel mare mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: Ți-am editat poza, tată, este o poză destul de frumoasă.

E amuzant pentru mine, pentru că nu folosesc Instagram, nici măcar nu aș ști cum să decuplez o fotografie de Instagram. Fiul cel mic mi-a spus: 'A ajuns la 62 de milioane, tată'. Sunt dintr-un orășel din Northampton, așa că este destul de bizar.

Este o nebunie pentru că... nu aveam nicio idee despre ce se întâmplă. Am realizat abia când un coleg mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: 'Oh, ai văzut câte like-uri are fotografia ta?' Am coborât din avion și nu știam ce naiba se întâmplă” - Shaun Botterill, potrivit CNN.

În vârstă de 55 de ani, Botterill (agenția Getty) a fost prezent la ultimele zece ediții ale Cupei Mondiale.