Argentina lui Lionel Messi (dublă câștigătoare a trofeului în urmă cu câteva decenii) și Franța lui Kylian Mbappe (campioana en-titre a lumii) se luptă duminică în marea finală a Cupei Mondiale din Qatar. Meciul de pe Lusail Stadium va începe de la ora 17:00 va fi LiveBlog pe HotNews.ro și în direct pe TVR 1.

Lionel Messi (Argentina) vs Kylian Mbappe (Franta) Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON / DPA / Profimedia

Argentina vs Franța, marea finală de la CM 2022

Colegi la PSG, Messi și Mbappe se întâlnesc duminică pentru o miză imensă: câștigarea celui de-al treilea titlu mondial din istoria țărilor lor. „Pumele” s-au mai impus în 1978 și 1986, iar „Cocoșii Galici” au triumfat în 1998 și 2018.

Echipele probabile:

Argentina: E. Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez. Selecționer: Lionel Scaloni

Franța: Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Griezmann, Mbappe - Giroud. Selecționer: Didier Deschamps.

Szymon Marciniak va arbitra finala CM dintre Argentina și Franța

În vârstă de 41 ani, arbitrul polonez Szymon Marciniak a fost desemnat de FIFA pentru a conduce marea finală dintre Argentina și Franța.

Polonezul a arbitrat ambele naționale la acest turneu final. Szymon Marciniak a condus jocul dintre Argentina vs. Australia (2-1) și cel dintre Franța vs. Danemarca (2-1).

Brigada sa va fi completată de asistenții Pawel Sokolnicki şi Tomasz Listkiewicz.

Rezultatele înregistrate de cele două finaliste la CM 2022

Argentina

Grupa C: 1-2 vs Arabia Saudită, 2-0 vs Mexic, 2-0 vs Argentina

Optimi: 2-1 vs Australia

Sferturi: 2-2 (2-2) vs Olanda, 4-3 la loviturile de departajare

Semifinale: 3-0 vs Croația.

Franța

Grupa D: 4-1 vs Australia, 2-1 vs Danemarca, 0-1 vs Tunisia

Optimi: 3-1 vs Polonia

Sferturi: 2-1 vs Anglia

Semifinale: 2-0 vs Maroc.

Argentina vs Franța, istoria meciurilor directe

1930: Argentina vs Franța 1-0 / Cupa Mondială

1965: Argentina vs Franța 0-0 / Meci amical

1971: Argentina vs Franța 3-4 / Meci amical

1971: Argentina vs Franța 2-0 / Meci amical

1972: Argentina vs Franța 0-0 / Brazil Independence Cup

1974: Argentina vs Franța 1-0 / Meci amical

1977: Argentina vs Franța 0-0 / Meci amical

1978: Argentina vs Franța 2-1 / Cupa Mondială

1986: Argentina vs Franța 0-2 / Meci amical

2007: Argentina vs Franța 1-0 / Meci amical

2009: Argentina vs Franța 2-0 / Meci amical

2018: Argentina vs Franța 3-4 / Cupa Mondială.

De știut:

La meci va fi prezent şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, alături de soţia sa Brigitte, dar şi alte vedete ale fotbalului francez. În schimb, nu vor fi prezenţi atacantul Karim Benzema sau fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini.