Farul lui Gică Hagi a remizat cu FC Voluntari în ultima etapă a anului din SuperLigă. După partidă, antrenorul a fost întrebat despre subiectul momentului, finala Cupei Mondiale din Qatar.

Echipa favorită a lui Hagi

„Într-o finală poate să existe o favorită? Nu cred. Eu țin cu România, din păcate. Eu mă bucur de fotbal, iubim fotbaliștii mari, pe Messi, pe Mbappe, dar eu țin cu România și m-aș bucura să văd România acolo”, a declarat Hagi, la Digisport.

Cel mai slab meci de la Mondial

Vorbind despre nivelul fotbalistic din Qatar, Hagi a ținut să amintească o partidă încheiată cu scorul de 0-0.

„Credeți că există un meci slab la un Mondial? Ți-l zic pe ăla slab mai bine, care a fost 0-0 între Anglia și Statele Unite. Cel mai slab meci de la Mondial! Asta nu înseamnă că e adevărat, dar așa am văzut eu. Parcă eram noi ăia, la old boys. Poate am văzut greșit și îmi cer scuze”, a declarat managerul Farului.

FC Voluntari – Farul 1-1, în etapa a 21-a din SuperLigă

Farul Constanța nu a reușit să se impună în ultimul meci al anului, cu Voluntari (1-1) și poate fi depășită de CFR Cluj în clasament. Formația antrenată de Gică Hagi nu a trecut peste eșecul rușinos cu Hermannstadt (0-4) și a fost egalată pe final în duelul cu Voluntari de pe stadionul Anghel Iordănescu.