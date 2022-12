World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Vineri, 16 Decembrie 2022, 13:04

​FIFA l-a delegat pe Szymon Marciniak să conducă marea finală a CM 2022 dintre Argentina și Franța (duminică, ora 17:00, Lusail Stadium), iar polonezul în vârstă de 41 de ani a povestit cum se pregătește pentru meciuri și care a fost întâmplarea care l-a făcut să se apuce de arbitraj.

Szymon Marciniak si Lionel Messi la CM 2022 Foto: Foto Olimpik/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Szymon Marciniak, asemănarea cu Pierluigi Collina și meciul de pomină dintre Barcelona și Inter

Pentru iubitorii fotbalului din Europa, Marciniak este o figură cunoscută, atât pentru o oarecare asemănare fizică cu Pierluigi Collina, cât și pentru meciurile din Champions League (și nu numai) pe care le-a condus în ultimii ani.

Născut pe 7 ianuarie 1981 (41 de ani), Szymon și-a făcut debutul în prima ligă de fotbal din Polonia în 2009, iar pe lista FIFA a fost adăugat în 2013.

În acest sezon, polonezul a fost la centru la câteva partide importante pentru fanii fotbalului, iar un meci care a rămas în memoria colectivă este remiza spectaculoasă dintre Barcelona și Inter de pe Camp Nou (3-3), partidă sinonimă cu eliminarea catalanilor încă din faza grupelor din Champions League.

A mai arbitrat Supercupa Europei din 2018 dintre Real Madrid și Atletico Madrid, iar la Mondialul din același an (din Rusia) s-a aflat la centru la două meciuri (într-unul din ele l-a eliminat pe germanul Jerome Boateng).

De ce l-a ales FIFA pe Szymon Marciniak să conducă finala CM 2022

La turneul final din Qatar, polonezul s-a aflat la centru la două partide: Franța - Danemarca (2-1, din grupe) și Argentina - Australia (2-1, din optimi).

S-a achitat cu brio de sarcinile avute, iar faptul că le-a arbitat la acest Mondial atât pe Franța cât și pe Argentina a fost un factor important.

În plus, FIFA a fost mulțumită de treaba făcută, dar și de faptul că prestațiile acestuia nu au stârnit valuri de comentarii - a se vedea cazul ibericului Mateu Lahoz din sfertul de finală dintre Argentina și Olanda.

Conform Sport Center, Pierluigi Collina (șeful arbitrilor de la FIFA) consideră că polonezul are tot ce-i trebuie pentru a duce cu bine la capăt marea finală dintre Argentina și Franța (de duminică, 18 decembrie, ora 17:00).

Cum se pregătește Szymon Marciniak pentru meciuri

Polonezul a precizat cum se pregătește pentru un meci, Marciniak având un ritual bine pus la punct.

Ascultă muzică în vestiar (îl ajută să se liniștească și să se concentreze mai bine) și studiază tacticile echipelor pe care urmează să le arbitreze. De asemenea, analizează caracteristicile fotbaliștilor cu care urmează să se întâlnească pe teren.

„A devenit atât de important să știi cât mai multe despre echipe și jucători înainte de a intra pe teren”, spune Szymon Marciniak.

Întâmplarea care l-a făcut să se îndrepte către arbitraj

Nu mulți știu că Szymon Marciniak a fost jucător de fotbal, iar acest lucru îl ajută din plin, după cum spune polonezul care urmează să conducă de la centru meciul dintre Argentina și Franța.

A evoluat la Wisla Plock (echipă din prima ligă poloneză de fotbal) și spune că pe teren era un jucător care comenta mult, nemulțumit fiind de multe dintre deciziile arbitrilor.

În concluzie, Szymon Marciniak spune că era un jucător greu de arbitrat.

„Într-un meci, arbitrul m-a eliminat. Desigur că nu am fost de acord cu decizia, iar după meci m-am dus și i-am spus exact ce gândeam.

I-am zis că a fost unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut până la acel moment. El mi-a răspuns: „Dacă tu crezi că este atât de ușor, încearcă și tu să arbitrezi.” Așa că am încercat”, spune Szymon Marciniak.

Întâmplarea face ca după ce a devenit arbitru internațional, la un meci de calificare pentru Under 21 să-l aibă ca al patrulea oficial din brigadă tocmai pe centralul care l-a eliminat.

„Obișnuiam să glumim despre cum eram eu ca jucător. A fost un arbitru bun și i-am spus că a luat decizia corectă atunci când m-a eliminat. Este o poveste frumoasă de viață”, mai spune Szymon Marciniak.

Știe cum să arbitreze scandalagii tocmai pentru că a fost unul dintre ei

Continuând discuția despre cât de mult l-a ajutat în arbitraj faptul că a fost jucător de fotbal, Szymon Marciniak spune că știe cum să gestioneze momentele dificile cu fotbaliștii scandalagii tocmai pentru că a fost unul dintre ei.

„Ajută foarte mult să vii pe teren în calitate de fost jucător. Eram un lider, evoluam la mijlocul terenului și eram un nebun, ca să fiu sincer.

Dacă mi-ați fi spus acum mulți ani că voi ajunge arbitru v-aș fi răspuns: categoric, nu.

Am fost un jucător dificil de arbitrat. Acest lucru face ca acum să-mi fie mult mai ușor să am relații bune cu scandalagii de pe teren, pentru că și eu am fost dintre ei.

Mă ajută să știu ce să spun sau să fac în anumite situații. Sau în altele pur și simplu să nu fac nimic, pentru că frustrarea unor jucători poate fi foarte mare. Uneori este ok să fac o glumă, detensionează situația” - Szymon Marciniak.

A debutat în Champions League în 2014, la un meci dintre Juventus și Malmo și spune că își aduce aminte și acum perfect acel meci.

„Când am spus în urmă cu mai mulți ani că voi arbitra o finală de Campionat Mondial mulți arbitri au râs de mine”, concluzionează Szymon Marciniak.

Meciuri arbitrate de Szymon Marciniak la CM de fotbal

CM 2018

Argentina - Islanda 1-1 (Grupa D)

* A acordat un penalti argentinienilor. Lovitura de la 11 metri a fost obținută și ratată de același jucător: Lionel Messi.

Germania - Suedia 2-1 (Grupa F)

* L-a eliminat pe Jerome Boateng în minutul 82.

CM 2022

Franța - Danemarca 2-1 (Grupa D)

Argentina - Australia 2-1 (optimi)

