Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Naționala Croației s-a oprit în semifinalele CM din Qatar, fiind învinsă categoric de selecționata Argentinei (3-0), la capătul unui meci în care Lionel Messi a fost din nou liderul din tabăra pumelor.

Naționala Croației la CM 2022 Foto: CHRIS BRUNSKILL / UPI / Profimedia

Imediat după meci, Luka Modric a criticat dur arbitrajul, precizând că penalty-ul oferit Argentinei i-a destabilizat din punct de vedere psihic pe croați.

Igor Pamic, Zoran Vulic și Jurica Vranjes, critici la adresa arbitrajului - „Suntem o echipă mai bună decât Argentina”

Într-un interviu acordat pentru sportske.jutarnji.hr, Igor Pamic, croatul cu 5 selecții și un gol înscris pentru echipa națională, a menționat că selecționata Croației este peste cea a Argentinei la nivel fotbalistic, în ciuda rezultatului de marți seară.

„Poate că ceea ce voi spune acum se va dovedi a fi stupid, dar tot cred că suntem o echipă mai bună decât Argentina. Dar nu am reușit să arătăm asta, iar greșelile ne-au condus la înfrângere. Cred că ar fi trebuit să fim mai periculoși să rezolvăm problema cu un gol sau două în prima parte a meciului.

Deja după aproximativ douăzeci de minute de joc, jucătorii noștri au început să se enerveze. Asta s-a văzut și în destul de multe greșeli individuale, de exemplu Gvardiol, Sosa. În acest campionat, am fost eficienți doar împotriva Canadei.

Ceva trebuie să se încheie, nu poți câștiga întotdeauna fără să marchezi un gol sau doar cu unul. Dar băieții noștri au avut un succes uriaș, jos pălăria pentru ei, nu pot fi decât felicitați.” - a menționat acesta.

Dacă Igor Pamic nu a adus deloc în vedere problema arbitrajului, Zoran Vulic (fost internațional croat, 3 selecții) a fost vehement în privința deciziilor luate de „cavalerii fluierului”.

„Am început bine meciul cu Argentina. O singură neatenție ne-a costat, iar decizia arbitrului de a acorda penalty-ul a dus jocul în direcția greșită. Nu îmi este clar de ce nu a fost consultat VAR-ul, eu cred că a fost un fault în atac.

Am jucat bine până în acel moment, după aceea am primit al doilea gol, ceea ce nu ar trebui să ni se întâmple. Al doilea gol a trimis repriza secundă în direcția greșită. Nu am putut să liniștim mingea și să punem jocul sub control.”

De partea cealaltă, Jurica Vranjes a sesizat lipsa unui atacant veritabil în tabăra Croației și consideră că au fost anumite greșeli care au făcut diferența în meciul contra Argentinei.

„Nu am început mai bine în niciun meci până acum la Campionatul Mondial. În timp ce ne concentram, am fost foarte buni, dar, din păcate, două greșeli nefericite și stângace au decis jocul.

La primul gol, înainte de a-i pune contraatac, mingea a trecut pe sub piciorul lui Modric, la al doilea Brozovic a centrat, a lovit jucătorul advers și a fost din nou contraatac.

Juranovic și Sosa puteau îndepărtat pericolul, dar mingea a sărit de Alvarez. Asta a rupt jocul.

Am dominat jocul în continuare. Până la 35 de metri de poarta adversă, suntem buni, grozavi, controlăm totul, nimeni nu ne poate egala.

Dar ne lipsește ultimul pas în atac. Nu-i avem pe Mandzukic, Olic, Boksic sau Suker cum se întâmpla în trecut. Avem orice altceva, cu excepția unor astfel de atacanți și de aceea părem atât de inofensivi în jocul de atac, de aceea rareori avem șansa să șutăm la poartă.

Dar am avut un succes uriaș, acum mergem pentru bronz. Îmi pare rău doar pentru că Argentina nu este deloc mai bună decât noi, jocul ar fi putut curge în favoarea noastră dacă nu ar fi fost acele greșeli. Cele două erori neforțate ne-au ținut departe de finală.”

Croația va juca pentru a treia oară în finala mică a unui Campionat Mondial și o singură dată a câștigat bronzul, în 1998.