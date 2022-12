Argentina a trecut fără emoții de Croația (scor 3-0) și s-a calificat în finala Mondialului din Qatar. La finalul partidei de pe Lusail Stadium, fanii „Pumelor” au declanșat fiesta pe străzile din Buenos Aires și Rosario.

Suporterii i-au scandat numele lui Lionel Messi, cel care a transformat un penalty și a pasat decisiv la golul lui Julian Alvarez.

Argentina fans in Buenos Aires sing Messi's name after the win \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7\uD83C\uDF89 #WorldCupWatchParty



(via @claudioalfaroar)pic.twitter.com/6dVbW6e1HK — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022

Imagine this many people chanting your name \uD83D\uDE33\uD83E\uDD2F



(via @Doocity1)pic.twitter.com/b2DZnxLoRU — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022