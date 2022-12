World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Duminică, 11 Decembrie 2022, 17:33

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Maroc a produs cea mai mare surpriză de la acest Campionat Mondial și a eliminat naționala Portugaliei (1-0), devenind prima națională africană ce ajunge în faza semifinalelor unui astfel de turneu.

Cristiano Ronaldo Foto: Marcio Machado/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristiano Ronaldo a fost din nou rezervă în duelul disputat sâmbătă seară, însă a fost introdus pe teren în minutul 51, în locul lui Ruben Venes.

Rămas liber de contract după despărțirea de Manchester United, Cristiano Ronaldo a încercat să fie cât mai concentrat la Campionatul Mondial, dar în ultimele două partide a fost lăsat pe banca de rezerve. Dacă în optimi, Goncalo Ramos l-a suplinit cu brio, reușind să marcheze un hat-trick, în duelul cu Maroc, Portugalia nu a găsit drumul spre gol.

Cristiano Ronaldo a avut câteva situații de a marca, inclusiv în prelungirile partidei, dar lusitanii s-au lovit de portarul marocanilor, Bounou, care a scos absolut tot ce a venit pe cadrul porții.

La finalul partidei, Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi, a părăsit terenul și a ținut-o așa până la vestiare.

La o zi de la eliminarea selecționatei antrenate de Fernando Santos, Cristiano Ronaldo a postat și un mesaj pe o rețea de socializare.

„Câștigarea unei Cupe Mondiale pentru Portugalia a fost cel mai mare și cel mai ambițios vis al carierei mele. Din fericire, am câștigat multe trofee internaționale, inclusiv pentru Portugalia, dar să pun numele țării noastre la cel mai înalt nivel din lume a fost cel mai mare vis al meu.

Am luptat pentru asta. Am luptat din greu pentru acest vis. În cele 5 prezențe pe care le-am adunat la Cupele Mondiale în ultimii peste 16 ani, mereu alături de mari jucători și susținut de milioane de portughezi, am dat totul. Am lăsat totul pe teren. Nu mi-am întors fața de la luptă și nu am renunțat niciodată la acel vis.

Din păcate, ieri visul s-a încheiat. Nu a meritat să reacționez dur. Vreau doar să știe toată lumea că s-au spus multe, s-au scris multe, s-au speculat multe, dar dedicarea mea pentru Portugalia nu s-a schimbat nicio clipă. Am fost mereu un jucător care a luptat pentru obiectivul tuturor și nu aș întoarce niciodată spatele colegilor și țării mele.

Deocamdată, nu mai sunt multe de spus. Mulțumesc, Portugalia. Mulțumesc, Qatar. Visul a fost frumos cât a durat... Acum, timpul trebuie să fie un sfetnic bun și să le permită oamenilor să își tragă propriile concluzii.” - a scris Cristiano Ronaldo.