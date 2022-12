World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Duminică, 11 Decembrie 2022, 17:09

​Anglia a fost eliminată de Franța din drumul spre semifinalele Campionatului Mondial din Qatar (1-2), însă Harry Kane a avut șansa de a trimite meciul în prelungiri dacă ar fi transformat al doilea penalty.

Harry Kane Foto: Fabio Ferrari/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atacantul celor de la Tottenham a trimis mult peste poartă în minutul 84 al partidei de pe Al Bayt, iar victoria a fost în cele din urmă a campioanei mondiale.

Harry Kane, devastat după penalty-ul ratat cu Franța

În vârstă de 29 ani, Harry Kane a restabilit egalitatea pentru naționala lui Gareth Southgate, tot din lovitură de la 11 metri, însă presiunea l-a copleșit la cea de-a doua execuție și vârful a trimis mult peste poarta lui Hugo Lloris.

„Nu sunt genul de jucător care se gândește foarte mult la asta. Mă pregătesc la fel chiar dacă am un penalty sau două penalty-uri într-un joc. Nu pot da vina pe pregătirea mea sau pe amănuntele de dinaintea jocului. Am avut încredere că voi marca, dar nu am executat așa cum mi-aș fi dorit.

Cu siguranță va trebui să trăiesc toată viața cu această vină și să îmi asum responsabilitatea, dar tot ce putem face este să fim mândri unul de altul și să știm că echipa are un viitor promițător.” - a spus Harry Kane.