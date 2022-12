World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Duminică, 11 Decembrie 2022, 10:26

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Visul fanilor englezi s-a năruit după înfrângerea contra Franței (1-2) din sferturile CM 2022. Kane și compania părăsesc Mondialul, iar celebrul „It's coming home” nu s-a realizat nici în Qatar.

Gareth Southgate Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

>> CM 2022: Selecționerul Franței vorbește despre semifinala neașteptată cu Marocul

Anglia a fost eliminată de la Mondialul din Qatar după o partidă în care a avut șansele ei importante de a trimite meciul în prelungiri.

În minutul 84, Harry Kane a ratat o lovitură de la 11 metri care ar fi putut schimba cursul jocului de pe Al Bayt Stadium.

Southgate, discurs surprinzător: Anglia nu putea face mai mult contra Franței

La finalul partidei, Gareth Southgate a surprins, selecționerul Angliei spunând că echipa sa nu putea face mai mult împotriva unui adversar extrem de puternic.

„Evoluţia pe care am avut-o în seara asta ar fi meritat mai mult, dar până la urmă golurile sunt cele care decid. Le-am spus jucătorilor mei că nu cred că puteau da mai mult.

Am primit două goluri şi am ratat câteva ocazii. Însă totul ţine de detalii. Lucrurile mici de ambele părţi au decis rezultatul. Am pierdut împotriva unei echipe mari.

Nu vreau să intru în acest subiect (n.r. al arbitrajului). Prefer să vorbesc despre jucătorii noştri. Felicitări Franţei! Ei au ştiut că trebuie să facă un joc uriaş în faţa noastră. Chiar nu cred că puteam face mai mult” - Gareth Southgate.

Selecționerul Angliei despre penaltiul ratat de Kane: „Câştigăm împreună, pierdem împreună”

Întrebat despre penaltiul ratat de Harry Kane în ultimele minute ale partidei cu Franța, selecționerul Angliei a spus că i se putea întâmpla oricui și că golurile atacantului său au făcut diferența în atâtea cazuri.

„Câştigăm împreună, pierdem împreună. Nu am fi ajuns aici fără golurile sale. Am venit aici pentru a încerca să câştigăm turneul.

Ne-am gândit cu adevărat că am putea face asta. Iar după meciul pe care l-am disputat în seara asta în faţa campioanei en titre, cred sincer că am avut o echipă care ar fi putut să o facă” - Gareth Southgate.

Despre postul de selecționer al Angliei

„După fiecare turneu, ne-am aşezat, am făcut o analiză şi am reflectat. Avem nevoie de timp pentru ca toată lumea să ia deciziile corecte”, și-a încheiat Gareth Southgate discursul.

CM 2022 - Rezultate complete sferturi

Croația - Brazilia 1-1 / 4-2 după penaltiuri

Argentina - Olanda 2-2 / 4-3 după penaltiuri

Maroc - Portugalia 1-0

Franța - Anglia 2-1

Semifinalele Cupei Mondiale 2022 din Qatar

Marţi, 13 decembrie

Argentina - Croația (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00)

Miercuri 14 decembrie

Maroc - Franța (Al Bayt Stadium - Al Khor, 21:00).

Finala mică: 17 decembrie / ora 17:00 / Khalifa International Stadium