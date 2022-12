World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Duminică, 11 Decembrie 2022, 09:14

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Didier Deschamps și-a lăudat elevii la finalul partidei cu Anglia (câștigată cu 2-1), selecționerul Franței explicând unde s-a făcut diferența în sfertul de finală de sâmbătă seara de la CM 2022.

Didier Deschamps Foto: Niviere David/ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia

De asemenea, Deschamps a vorbit și despre duelul cu Marocul din semifinale, trupa pregătită de Walid Regragui fiind de departe marea surpriză a turneului final din Qatar.

Forța colectivă a Franței a făcut diferența contra Angliei

„Anglia are o echipă foarte, foarte bună. A fost luptă intensă şi regret că le-am oferit un penalty, iar apoi încă unul. Sunt foarte mândru de echipa mea, am arătat unele lucruri foarte bune şi am dovedit că putem fi în continuare periculoşi.

Există o forţă colectivă în echipa noastră care se degajă din start. Avem de asemenea multă calitate, o tărie mentală impresionantă şi experienţă, deşi avem mulţi jucători tineri” - Didier Deschamps, selecționerul Franței.

Marocul nu mai este este o surpriză, spune Deschamps

„Puţini oameni se puteau aştepta ca Marocul să ajungă până în semifinalele Campionatului Mondial. Dar, după tot ceea ce au făcut până acum nu mai este o surpriză.

Ei merită să fie acolo. La fel ca şi noi, vor avea ocazia să joace pentru un loc în finală. Este meritul lor şi nimeni nu le poate lua acest merit” - Didier Deschamps.

Va fi prelungit contractul lui Didier Deschamps?

„Toate la timpul lor. Voi fi acolo pentru semifinale şi apoi vom vedea. Este foarte bine să atingi obiectivele.

Preşedintele este fericit (n.r. Noel Le Graet - președintele Federației Franceze de fotbal). Mulţi oameni sunt fericiţi în seara asta. Dar vreau să savurez din nou accederea în semifinale. Mă gândesc la meciul de miercuri, nu mă gândesc la alte lucruri", a conchis Didier Deschamps.

CM 2022 - Rezultate complete sferturi

Croația - Brazilia 1-1 / 4-2 după penaltiuri

Argentina - Olanda 2-2 / 4-3 după penaltiuri

Maroc - Portugalia 1-0

Franța - Anglia 2-1

Semifinalele Cupei Mondiale 2022 din Qatar

Marţi, 13 decembrie

Argentina - Croația (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00)

Miercuri 14 decembrie

Maroc - Franța (Al Bayt Stadium - Al Khor, 21:00).

Finala mică: 17 decembrie / ora 17:00 / Khalifa International Stadium