Franța a învins Polonia în optimile de finală ale Campionatului Mondial din Qatar, scor 3-1, calificându-se în sferturi. Marcatorul primul gol a depășit recodul lui Thierry Henry.

Olivier Giroud, gol la CM 2022 Qatar Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Olivier Giroud, cel mai bun marcator din istoria Franței

Olivier Giroud a deschis scorul în minutul 44 și a devenit golgheterul all time al Franței, cu 52 de reușite, depășind recordul lui Thierry Henry, cu care se afla la egalitate, scrie Daily Mail.

Atacantul lui AC Milan a marcat pentru prima dată în februarie 2012, într-un meci împotriva Germaniei. Acesta a participat la succesul de la CM 2018 din Rusia, dar și la Euro 2016, încheiat de Franța pe poziția secundă.

„E un vis din copilărie să bat astfel de recorduri. E incredibil că am ajuns să marchez mai mult decât Henry la naţională. Mulţi mi-au spus că va veni ziua aceasta, odată ce mă apropiat de recordul lui Thierry, dar am încercat să nu mă gândesc prea mult la asta. Am vrut să nu las obsesia personală să îmi afecteze jocul, am pus mereu pe primul loc interesul echipei şi am făcut totul pentru colectiv” - Olivier Giroud pentru RMC Sport.

Legendarul Thierry Henry a marcat 51 de goluri pentru Franța, între 1998 și 2009. Depășise recordul lui Michel Platini în preliminariile europene, în octombrie 2007.

Topul este completat de Antoine Griezmann, cu 42 de goluri, unul mai mult decât Platini, în timp ce Karim Benzema este al cincilea, cu 37 de reușite.

Hugo Lloris, lider la selecții, alături de Thuram

Un alt record a fost atins de portarul Lloris, care a ajuns pe primul loc al selecțiilor pentru naționala Franței, cu 142 de prezențe, la egalitate cu Lilian Thuram.

