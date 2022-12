World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Sâmbătă, 03 Decembrie 2022, 20:34

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Ghana a fost învinsă de Uruguay și a părăsit Cupa Mondială de fotbal din Qatar. După ce a terminat pe ultimul loc în Grupa H, Otto Addo a anunțat că renunță la funcția de selecţioner.

Otto Addo nu mai este selecționerul Ghanei

„Ceea ce ne doare cel mai mult este faptul că suntem eliminaţi. Nici nu mai contează din vina cui. Doream să câştigăm acest meci, dar din păcate nu am reuşit. Am încercat să facem o bucurie fanilor, dar nu a fost posibil.

Pentru noi Mondialul s-a încheiat, iar eu renunţ la postul de selecţioner al Ghanei. Luasem decizia înainte de CM 2022, viitorul meu şi al familiei mele este în Germania, îmi place ceea ce fac la Borussia Dortmund. Şi dacă ieşeam campioni mondiali, eu oricum renunţam la postul de selecţioner” - Otto Addo, citat de AFP.

La gruparea din Bundesliga, Otto Addo este antrenor al echipei de tineret.

Rezultatele înregistrate de Ghana la CM 2022 Qatar: 2-3 vs Portugalia, 3-2 vs Coreea de Sud și 0-2 vs Uruguay.

Grupa H, clasament final

1. Portugalia 6 puncte (6-4 golaveraj)

2. Coreea de Sud 4 (4-4)

3. Uruguay 4 (2-2)

4. Ghana 3 (5-7).