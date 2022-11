World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Miercuri, 23 Noiembrie 2022, 20:08

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Germania a debutat cu stângul la Mondialul din Qatar (1-2 vs Japonia), iar selecționerul Hansi Flick a găsit deja vinovatul pentru înfrângerea surpinzătoare suferită pe „Khalifa International Stadium”.

Hansi Flick Foto: JB Autissier / Panoramic / Profimedia

Germania a deschis scorul prin Gundogan ('33, penalty), dar niponii au întors rezultatul în ultimul sfert de oră prin reuşitele a două rezerve, Doan ('75) şi Asano ('83).

Niklas Sule, scos la înaintare de Hansi Flick: „Plătim pentru greșelile individuale”

Flick a vorbit despre greșelile individuale făcute de elevii săi și a spus că a fost dezamăgit de Niklas Sule, fundașul Borussiei Dortmund.

„În prima repriză am ratat multe ocazii. Japonia ne-a învins din punct de vedere al eficienței și, prin urmare, a marcat un gol mai mult decât noi. Greșelile individuale pe care le-am făcut nu trebuiau să se întâmple. Știam că Japonia e rapidă în tranziție și ne-au pedepsit.

Niklas Sule trebuia pur și simplu să fie mai atent. Și-a ținut în teren adversarul, s-a retras doi sau trei pași prea mult. Acestea sunt greșeli individuale pentru care a trebuit să plătim astăzi.

Am vrut să aducem energie proaspătă. Acestea sunt greșeli individuale pe care nu ar trebui să le facem, dar am făcut-o. De aceea am pierdut! Trebuie să privim înainte. Mai sunt șase puncte de jucat. Vrem să le obținem pe toate și pentru asta ne vom antrena” - Hansi Flick.

Și jucătorii consideră că apărarea este vinovată pentru înfrângerea cu Japonia

„Am controlat meciul, dar apoi i-am permis adversarului să intre în joc. Dacă nu arăți că ești prezent, plătești. Așa s-a întâmplat astăzi. Am pierdut pentru că am ratat foarte multe ocazii de gol, e clar. Nici nu ne-am apărat bine. Japonia a pus presiune în duelurile unu contra unu, noi nu am fost nici calmi. Aveam nevoie de o poziționare mai bună, așa cum am avut în prima repriză. Trebuie să ne îmbunătățim din multe puncte de vedere. Eu consider că acesta era cel mai important meci al nostru și l-am pierdut. Trebuie să arătăm o altă față contra Spaniei, care e cel mai dificil adversar” - Manuel Neuer.

„I-am făcut viața prea ușoară Japoniei. Anumite lucruri, în special golul al doilea, nu ar trebui să se întâmple la o Cupă Mondială. Manuel Neuer ne-a salvat de câteva ori, noi am avut câteva șanse incredibile de a face 2-0. Nu ar trebui să ni se întâmple așa ceva. Nu am reușit nici să construim. Am renunțat să ținem de minge și am preferat să jucăm mingi lungi. Aproape că am avut sentimentul că nu toată lumea voia mingea. Am pierdut posesia de prea multe ori” - Ilkay Gundogan.

„Simt că am jucat bine în cea mai mare parte a meciului, dar în fotbal trebuie să transformi superioritate în goluri. Azi nu am fost eficienți. E ridicol să începem cu o înfrângere, dar dacă te uiți la modul în care am încasat golurile nu poți să spui că a fost un eșec nemeritat. Trebuie să procesăm ce s-a întâmplat, chiar dacă nu e niciodată simplu să accepți un eșec” - Thomas Muller.

De știut:

Reamintim că Germania a cucerit titlul mondial în patru rânduri: la edițiile din 1954, 1974, 1990 și 2014.

Meciurile de miercuri de la CM 2022 Qatar

Croația vs Maroc 0-0

Germania vs Japonia 1-2

Spania vs Costa Rica 7-0

Belgia vs Canada (de la ora 21:00).

Ce a fost marți la CM 2022 Qatar: Arabia Saudită produce șocul cu Argentina / Franța, victorie lejeră cu Australia

