Daniel Ișvanca

Meciul dintre Danemarca și Tunisia a fost primul de la Campionatul Mondial din Qatar fără gol marcat, dar acesta nu a fost unul lipsit de spectaculozitate.

Cel mai remarcat jucător de pe teren a fost unul care a evoluat și în fotbalul românesc, la FC Voluntari.

Aissa Laidouni, omul meciului în Danemarca vs. Tunisia - Fotbalistul a evoluat pentru FC Voluntari

Aissa Laidouni a fost titular marți seară în remiza dintre Danemarca și Tunisia. Mijlocașul în vârstă de 25 ani a avut o prestație foarte bună, motiv pentru care a fost declarat cel mai bun jucător al partidei, conform FIFA.

Actualul fotbalist al celor de la Ferencvaros a evoluat în campionatul românesc pentru FC Voluntari, în perioada iunie 2018 - august 2020, însă a plecat în campionatul Ungariei, fiind achiziționat pentru suma de 600 mii euro. 56 partide, 7 goluri și 5 pase decisive sunt cifrele lui Aissa Laidouni la Voluntari.

La finalul jocului, mijlocașul a vorbit despre cum a fost pentru el primul meci la Cupa Mondială.

„Sunt mulţumit de primul meu meci la Cupa Mondială, dar cel mai important lucru este rezultatul echipei. Sunt mulţumit de jocul oferit şi sperăm să continuăm la fel de bine şi împotriva Australiei.

Ştiam că va fi greu împotriva Danemarcei, dar nu am venit aici să remizăm, chiar am venit să obţinem un rezultat. Am avut şanse, dar până la urmă, suntem mulţumiţi şi cu un scor egal.” - a declarat Aissa Laidouni.

„Este Cupa Mondială, nu o competiţie minoră, este cea mai importantă din fotbal. Cu fanii pe care îi avem aici în Qatar este incredibil.

Este important să le arătăm că avem această determinare şi că vrem să dăm totul pentru Tunisia şi pentru suporteri. Le mulţumim mult.” - a mai spus Laidouni.

