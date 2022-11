World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Marți, 22 Noiembrie 2022, 17:24

Argentina le-a făcut o surpriză neplăcută fanilor, dubla campioană mondială pierzând meciul de debut de la Campionatul Mondial: 1-2 cu Arabia Saudită. La finalul partidei, Lionel Messi o oferit o explicație pentru eșecul neașteptat al „Pumelor”.

Lionel Messi, in meciul de debut la CM 2022 Qatar Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lionel Messi: „Este momentul să dovedim că suntem un grup unit”

„Am marcat un gol foarte repede și am avut multe situații, dar în repriza secundă am greșit și am pierdut avantajul. Nu ne-am găsit jocul și am început să aruncăm centrări la întâmplare și să căutăm cu disperare egalarea. Știam că au jucători foarte rapizi și buni. Nu ne-am simțit confortabili și ei s-au apărat foarte bine.

Suntem un grup unit și acum este momentul să dovedim asta. Trebuie să arătăm că suntem puternici. Nu am suferit o înfrângere de mult timp și acum trebuie să pregătim bine meciul împotriva Mexicului.

Le spun oamenilor să aibă încredere în noi. Acest grup nu îi va dezamăgi și vom merge la victorie în ambele meciuri care urmează. Știm că suntem obligați să câștigăm, dar am jucat deja jocuri cu aceste caracteristici. Nu avem nicio scuză.

Nu este începutul pe care ni l-am dorit, dar totul s-a întâmplat cu un motiv. Este un moment pentru a fi mai uniți ca niciodată. Trebuie să fim puternici. Depindem de noi înșine” - Lionel Messi, citat de AS.com, conform Eurosport.

>> Imaginea zilei după ce Argentina a fost îngenuncheată de Arabia Saudită la CM 2022 Qatar

De știut:

Lionel Messi a devenit primul jucător argentinian care a marcat la 4 turnee finale mondiale (2006, 2014, 2018, 2022). Starul celor de la PSG îi depășește astfel pe Gabriel Batistuta (1994, 1998, 2002) și Diego Maradona (1982, 1986, 1994).

Ultima dată când Argentina a pierdut meciul de debut la un CM de fotbal a fost la Coppa del Mondo 1990, atunci când „Pumele” au pierdut cu Camerun (0-1, pe San Siro).

Argentina a pierdut ultima dată un meci în semifinalele Copa America din 2019 (3 iulie), atunci când a fost depășită de Brazilia (0-2). Au urmat 36 de meciuri fără înfrângere.

Argentina a câștigat în două rânduri titlul mondial, la edițiile din 1978 și 1986.

