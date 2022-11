World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Luni, 21 Noiembrie 2022, 14:30

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Anglia și Iran se duelează în cel de-al doilea meci al Campionatului Mondial din Qatar. Este o premieră pentru ambele selecționate, care se întâlnesc pentru prima oară în istorie.

Fan englez, impreuna cu trofeul Cupei Mondiale de fotbal Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

În partida de deschidere a turneului final, Qatar a pierdut categoric în fața Ecuadorului, scor 0-2.

Campionatul Mondial de fotbal continuă marți, 22 noiembrie, cu patru meciuri din faza grupelor. Toate disputele sunt LiveBlog pe HotNews.ro. Rămâi alături de noi pentru toate informațiile importante ale zilei din Qatar.

Anglia - Iran, la CM 2022 Qatar

Echipele de start:

Anglia: J. Pickford - L. Shaw - J. Stones - H. Maguire - K. Trippier - D. Rice - J. Bellingham - B. Saka - M. Mount - R. Sterling - H. Kane. Selecționer: Gareth Southgate

Rezerve: N. Pope, A. Ramsdale, K. Walker, J. Grealish, J. Henderson, M. Rashford, K. Philips, E. Dier, C. Coady, T. A. Arnold, P. Foden, B. White, C. Wilson, J. Maddison, C. Gallagher.

Iran: A. Beiranvand - S. Moharrami - M. Mohammadi - R. Cheshmi - M. Hosseini - E. Haji Safi - K. Ali - A. Noorollahi - A. Jahanbakhsh - M. Pouraliganji - M. Taremi. Selecționer: Carlos Queiroz

Rezerve: P. Niazmand, A. Abedzadeh, H. Hosseini, S. Khalilzadeh, S. Ezatolahi, K. Ansarifard, V. Amiri, M. Kanaani, S. Ghoddos, M. Torabi, A. Gholizadeh, S. Azmoun, R. Rezaeian, A. Jalali.

Meciurile zilei la CM 2022 Qatar

15:00 Anglia - Iran

18:00 Senegal - Olanda

21:00 SUA - Țara Galilor

