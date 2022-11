World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Duminică, 20 Noiembrie 2022, 12:24

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au cucerit internetul după ce au postat simultan o fotografie în care joacă șah împreună, iar un detaliu observat de antrenorul campionului Magnus Carlsen arată cu câtă minuțiozitate a fost realizată scena.

Lionel Messi si Cristiano Ronaldo Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, la egalitate

Peter Heine Nielsen a postat pe Twitter o imagine din timpul unei partide dintre Magnus Carlsen și Hikaru Nakamura, în care piesele sunt așezate exact ca în fotografia postată de cei doi fotbaliști legendari. Meciul din noiembrie 2017 s-a terminat la egalitate.

În timp ce suporterii se întreabă cine este GOAT (cel mai bun fotbalist din istorie), pare că Messi și Ronaldo au vrut să ofere un răspuns prin campania firmei Louis Vuitton: cei doi sunt la fel de buni.

„Cred că am văzut-o pe rețelele de socializare. E din fotografia cu Messi și Cristiano Ronaldo. Dar originalul este din meciul cu Nakamura din 2017. Nu mi-am dat seama la început. Am văzut mesajul de pe Twitter al lui Peter Heine și după aceea am făcut legătura” - Magnus Carlsen, de 5 ori campion mondial și considerat de mulți drept cel mai mare jucător din istoria șahului.

Fotografia cu Lionel Messi și Cristiano Ronaldo jucând șah, a treia cea mai apreciată din istoria Instagram

Imaginea postată în același timp de Cristiano Ronaldo și Lionel Messi este a treia cea mai populară din istoria Instagram.

Aceasta a adunat 30.3 milioane de like-uri pe contul portughezului și 23.9 milioane de like-uri pe profilul argentinianului.

Cele mai populare postări din istoria Instagram

1. O fotografie cu un ou - 55.8 milioane de like-uri

2. Fotografia prin care Cristiano Ronaldo a anunțat că Georgina Rodriguez este însărcinată cu gemeni - 32.6 milioane de like-uri

3. Fotografia cu Lionel Messi și Cristiano Ronaldo jucând șah împreună - 30.3 milioane de like-uri

4. Ultima fotografie postată de rapperul XXXTentacion înaintea decesului acestuia - 30.2 milioane de like-uri

5. Fotografia postată de Ariana Grande de la nunta cu Dalton Gomez - 26.3 milioane de like-uri.

S-ar putea să te intereseze și:

>> Cristiano Ronaldo a provocat „haos și circ” în cantonamentul Portugaliei din Qatar

>> 10 lucruri importante de știut despre controversatul Mondial din Qatar care debutează azi

>> De ce Qatar este o țară cu totul specială - De la pescuitori de perle și sărăcie, până la zgârie-nori și ambiții uriașe

>> Mondialul din Qatar, fanii închiriați și lupta pentru recunoaștere - Turneul final care domină în ierarhia suporterilor de aproape 30 de ani

>> De ce atât de mulți oameni urăsc Cupa Mondială Qatar 2022. Partea politică a celui mai scump campionat mondial de fotbal din istorie

>> CM: 2022 Qatar: Programul complet al competiției - Orele la care vor putea fi urmărite meciurile

>> De unde vin și cât costă fanii închiriați de Qatar să facă atmosferă la CM 2022

>> Stadioanele spectaculoase cu care se laudă Qatarul la CM 2022 - Suma imensă investită pentru a impresiona o lume întreagă

>> Fără bere cu alcool pentru fani pe stadioanele de la CM 2022 Qatar