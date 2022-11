CM2022 QATAR Miercuri, 16 Noiembrie 2022, 15:48

Daniel Ișvanca • HotNews.ro

Mondialul din Qatar este un început pentru foarte mulți fotbaliști tineri, dornici de afirmare și care ascund în spatele lor povești impresionante.

Antony Foto: Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antony - Povestea copilăriei groaznice

Eduardo Camavinga sau Alphonso Davies sunt doar câteva dintre exemplele de fotbaliști care au trecut prin copilării foarte grele și care au ajuns să evolueze la cel mai înalt nivel în fotbal.

Este și cazul lui Antony, cel mai scump transfer din vara anului 2022. Brazilianul va merge în premieră la un campionat mondial, iar povestea sa este demnă de un film.

În vârstă de 22 ani, brazilianul Antony se află pe lista celor 26 jucători pe care se va baza selecționerul Tite la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar.

Manchester United a achitat în vara acestui an suma de 95 milioane de euro pentru a-l transfera pe Antony, care s-a făcut remarcat la Ajax Amsterdam.

Până să ajungă în Europa, brazilianul a jucat fotbal pe străzile periculoase ale unei favele din Sao Paulo, plină de traficanți de droguri, sub supravegherea atentă a mătușii sale.

Până la vârsta de 18 ani, Antony a dormit în pat cu tatăl său, unde se simțea în siguranță.

„M-am născut în infern și asta nu este nicio glumă. Dacă vrei să mă înțelegi ca persoană, atunci trebuie să ții cont de acest detaliu.

De unde vin, rădăcinile mele, povestea mea și iadul din care am plecat.

Era un loc infam, la numai 15 pași de ușa casei mele erau mereu traficanți de droguri care își încheiau afacerile. Eram atât de obișnuit să văd zilnic arme încât nu mă mai speria nimic. Erau parte din viața noastră cotidiană.

Nu mi-era teamă decât să nu vină, într-o bună zi, poliția la ușa noastră. Odată a dat buzna căutând pe cineva și astfel de evenimente nu au cum să nu te marcheze.

În viață suferi destul, te îngrijorezi destul, plângi destul. La fotbal, când ai mingea la picior trebuie să simți doar bucurie. M-am născut să driblez, este talentul meu din favelas. Nu-mi voi schimba niciodată stilul de joc, pentru că este parte din mine.” - a spus Antony.

Drumul spre școală, un adevărat coșmar

Fotbalistul care a fost lansat chiar de către Clubul Sao Paulo a povestit și despre experiența traumatizantă a drumului spre școală.

„Cred că aveam 8-9 ani când am dat peste un bărbat întins pe jos. Nu mai mișca deloc, era mort.

N-aveam alt loc pe unde să trec decât să sar peste el, așa că am închis ochii și am mers mai departe. N-o spun ca să pară dur, era realitatea. Mingea de fotbal a fost salvarea mea din acest loc.

Mereu am zis c-am fost un copil norocos crescut într-un loc greșit, dar alături de persoanele potrivite. Cu mingea la picioare nu mă speriam de nimic.

Am învățat trucuri urmărind pe YouTube ce făceau Ronaldinho, Neymar, Cristiano Ronaldo. La 14 ani m-au luat la Academia lui São Paulo.

N-aveam bani să-mi iau mâncare, deci mă întorceam cu stomacul gol de la antrenamente.” - a menționat acesta.

„Eram foarte slab, dar întotdeauna jucam cu sânge în ochi. Aceste este tipul de intensitate a jocului pe care o deprinzi pe străzi.

Nu te poți preface, doar vii din favela Inferninho. Nu simt nicio presiune la fotbal. Unii nici nu-pot imagina ce am trăit eu.” - a adăugat Antony.