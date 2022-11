CM2022 QATAR Joi, 17 Noiembrie 2022, 07:55

Mondialul din Qatar își dorește să impresioneze la nivel de infrastructură și să rămână în memoria colectivă drept turneul final cu cele mai bune condiții. Au fost investite sume imense, campionatul din 2022 fiind de departe cel mai scump din istorie.

CM 2022 Qatar - Stadion din Doha Foto: Paul Grover / Shutterstock Editorial / Profimedia

De știut:

Cea mai mare distanță care va trebui parcursă de la o arenă la alta este de 75 de kilometri, fiind un Campionatul Mondial de fotbal unic (și) din acest punct de vedere.

Dintre cele opt arene ultra moderne, cinci au fost construite și inagurate recent.

Conform estimărilor presei internaționale de specialitate, stadioanele din Qatar au costat în total (construcție, renovare, etc) aproximativ 6.5 miliarde de dolari.

În total (cheltuieli enorme în ultimul deceniu în ceea ce privește infrastuctura), vorbim de cea mai scumpă Cupă Mondială de fotbal din istorie, cu costuri totale de aproximativ 200 de miliarde de dolari, conform presei internaționale.

În comparație, Campionatul Mondial din Brazilia (2014) a costat aproximativ 11.5 miliarde de dolari, iar cel din Rusia (2018) undeva la 14 miliarde de dolari.

În 2021 unele estimări vorbeau despre 6500 de muncitori străini morți pe șantierele qatareze pentru campionatul mondial din 2022.

Lusail Stadium

Capacitate: 80.000 de locuri. A fost inaugurat pe 22 noiembrie 2021, iar lucrările au început în aprilie 2017. Costuri de construcție: 767 de milioane de dolari. Gazon: iarbă. Transport public: M1 Lusail (linia roșie a metroului din Doha). Unde se află: la 20 de kilometri nord de centrul orașului Doha.

Meciurile care vor avea loc pe Lusail Stadium

5 din faza grupelor

Un meci din optimi

Un meci din sferturi

O semifinală

Marea finală

Aici vor avea loc, printre altele, Brazilia vs Serbia, Argentina vs Mexic și Portugalia vs Uruguay din faza grupelor.

Al Bayt Stadium - Al Khor

Capacitate: 60.000 de locuri. A fost inaugurat pe 30 noiembrie 2021, iar construcția arenei a început în 2015. Are aspectul unui imens cort arab. Al Bayt va găzdui meciul de deschidere de la CM 2022. Costuri de construcție: 847 milioane de dolari. Suprafață: iarbă. Unde se află: la 35 de kilometri nord de centrul orașului Doha.

Meciurile care vor avea loc pe Al Bayt Stadium

5 din faza grupelor

Unul din optimi

Unul din sferturi

O semifinală

Aici vor avea loc, printre altele, meciuri precum Anglia vs SUA, Spania vs Germania și Olanda vs Qatar din faza grupelor.

Al Janoub Stadium - Al Wakrah

Capacitate: 40.000 de locuri. A fost inaugurat în luna mai a lui 2019, iar construcția a început în 2014. Acoperișul său este inspirat de pânzele bărcilor tradiționale. Costuri de construcție: 656 milioane de dolari. Suprafață: iarbă. Unde se află: la 22 de kilometri sud de centrul orașului Doha.

Meciurile care vor avea loc pe Al Janoub Stadium

5 din faza grupelor

Un meci din optimi

Aici vor avea loc, printre altele, meciuri precum Franța vs Australia, Camerun vs Serbia și Ghana vs Uruguay din faza grupelor.

Ahmad Bin Ali Stadium - Al Rayyan

Capacitate: 40.000 de locuri. A fost inaugurat în 2003, dar a fost reconstruit cu ocazia CM 2022 în perioada 2016-2020. Transport public: Linia M2 Al Riffa (linia verde a metrolui din Doha). Stadionul a fost făcut în locul pe care se afla vechea arenă, iar organizatorii spun că 90% din materiale au fost reutilizate. Costuri de construcție: 360 de milioane de dolari. Suprafață: iarbă. Unde se află: la 20 kilometri vest de centrul orașului Doha.

Meciurile care vor avea loc pe Ahmad Bin Ali Stadium

5 din faza grupelor

Un meci din optimi

Aici vor avea loc, printre altele, meciuri precum Belgia vs Canada, Țara Galilor vs Anglia și Croația vs Belgia din faza grupelor.

Education City Stadium

Capacitate: 40.000 de locuri. A fost inaugurat în iunie 2020, iar construcția a început în 2016. Este supranumit „Diamantul deșertului” și se află aproape de centrul educațional și științific al Qatarului. Oferă tehnici avansate de răcire a temperaturii și a fost unul dintre cele mai scumpe stadioane pentru CM. Costuri de construcție: 700 de milioane de dolari.

Unde se află: la 7 kilometri nord-vest de centrul orașului Doha.

Meciuri care vor avea loc pe Education City Stadium

5 din faza grupelor

Un meci din optimi

Un meci din sferturi

Aici vor avea loc, printre altele, meciuri precum Polonia vs Arabia Saudită, Tunisia vs Franța și Coreea de Sud vs Portugalia.

Khalifa International Stadium

Capacitate: 40.000 de locuri. A fost inaugurat în 1976, iar de la acel moment este cunoscut drept „casa fotbalului din Qatar”. A trecut printr-o amplă renovare din 2014 până în 2017, atunci când a fost redeschis. Costul renovării: 374 de milioane de dolari. Unde se află: la 5 kilometri vest de centrul orașului Doha.

Meciuri care vor avea loc pe Khalifa International Stadium

5 din faza grupelor

Un meci din optimi

Partida pentru locul 3 de la CM

Aici vor avea loc, printre altele, meciuri precum Anglia vs Iran, Germania vs Japonia, Croația vs Canada și Japonia vs Spania din faza grupelor.

Al Thumama Stadium

Capacitate: 40.000 de locuri. A fost inaugurat în octombrie 2021, iar construcția a început în 2017. Designul arenei este inspirat din Gahfiya (căciuliță tradițională purată de bărbații arabi). Costurile de construcție: 324 de milioane de dolari. Unde se află: la 12 kilometri sud de centrul orașului Doha.

Meciuri care vor avea loc pe Al Thumama Stadium

5 meciuri din faza grupelor

Un meci din optimi

Un meci din sferturi

Aici vor avea loc, printre altele, meciuri precum Senegal vs Olanda, Spania vs Costa Rica și Belgia vs Maroc din faza grupelor.

Stadium 974

Capacitate: 40.000 de locuri. A fost inaugurat pe finalul lui 2021, iar lucrările au demarat în 2018. Suprafață: iarbă. Costuri de construcție: 721 de milioane de dolari. Este primul stadion temporar din istoria CM de fotbal, arena urmând să fie demontată după încheierea turneului final mondial. Numele vine de la fațada sa aparte: a fost realizată din 974 de containere maritime. Mai este cunoscut și sub numele de Ras Abu Aboud. Unde se află: la 10 kilometri est de centrul orașului Doha.

Meciuri care vor avea loc pe 974 Stadium

5 meciuri din faza grupelor

Un meci din sferturi

Aici vor avea loc, printre altele, meciuri precum Mexic vs Polonia, Franța vs Danemarca, Brazilia vs Elveția, Polonia vs Argentina și Serbia vs Elveția din faza grupelor.

Notă: Consturile de construcție ale arenelor conform Sky News.