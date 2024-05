​Triplă campioană olimpică, gimnasta americană Gabby Douglas s-a accidentat la gleznă şi s-a retras de la Campionatele Statelor Unite din Texas, criteriu de calificare în echipa pentru Jocurile Olimpice de la Paris, informează Reuters.

Campioană olimpică la individual compus și cu echipa SUA în 2012, Douglas a căzut de două ori la paralele în concursul US Classic de săptămâna trecută şi nu va mai putea participa la campionatele naţionale ce au loc în weekend.

„Iubesc acest sport şi îmi place să-mi depăşesc limitele. Sper să pot inspira colegele mele şi pe cele din viitoarea generaţie de gimnaste că vârsta este doar un număr şi poţi realiza orice dacă munceşti tare pentru asta”, a spus Douglas (28 ani) pentru ESPN.

După JO 2016 de la Rio, unde a cucerit aurul cu echipa, Douglas s-a retras şi s-a concentrat pe sănătatea ei mentală, dar a revenit anul trecut la antrenamente, sperând să prindă echipa pentru Paris 2024.

Americanca pare decisă să se antreneze în continuare pentru JO de la Los Angeles, din 2028, când va avea 32 de ani: „Mi-am dovedit mie însămi şi sportului că abilităţile mele rămân la un nivel de elită. Planul meu este să continui antrenamentele pentru LA 2028. Ar fi o asemenea onoare să reprezint SUA, acasă, la Jocurile Olimpice”.

Pe lângă cele trei medalii olimpice de aur, Gabby Douglas mai are în palmares două medalii de aur cu echipa la Mondiale, plus un argint la individual compus, scrie Agerpres.

Three-time Olympic champion Gabby Douglas has ended her 2024 Summer Games bid. She returned to gymnastics last month after a nearly 8-year competition hiatus. https://t.co/vBT9MrH8KT