Dezvoltatorii de jocuri de cazino marchează evenimentele importante din timpul anului cu producții care au o tematică specifică. Este și cazul Sărbătorilor de Paște, care devin „fierbinți” în această perioadă. Sărbătorile de Paște sunt asociate în multe culturi cu ouă vopsite în culori aprinse, astfel că aceasta este una dintre temele abordate de dezvoltatorii de jocuri.

5 video sloturi cu tematică pascală 2024 Foto: Canva

Însă nu este ceva surprinzător că există jocuri inspirate din sărbătorile pascale, din moment ce putem vedea și sloturi cu tematică de Halloween, Crăciun și multe altele.

Easter Frog

Acest slot creat de Amusnet Interactive are o tematică inedită. Da, este un slot online de Paște, însă în viziunea producătorilor nu iepurașul este cel care vine, ci broasca care are urechi de iepurași. În orice caz, utilizatorii pornesc alături de Broasca de Paște în căutarea unor ouă frumos colorate care pot aduce câștiguri. Jocul este lansat destul de recent, în februarie 2024, și impresionează prin grafica sa. În plus, funcția Toppling Reels, care are un multiplicator progresiv, este și ea super interesantă. Jackpot-ul Mystery Cards este și el prezent în acest joc, la fel ca și funcția Gamble.

Easter Island

Dezvoltatorii de jocuri de casino online adoră să abordeze orice tematică, iar un slot inedit este Easter Island de la Yggdrasil. Vorbim despre un video slot de aventură, care are printre simboluri Vulturul, Vulpea, Cameleonul, Țestoasa și Iguana. Utilizatorii pot obține respinuri cu role extinse, dar și Wild-urile pot avea aceeași soartă. Slotul prezintă până la 103 linii de plată. Pe total, este un joc plin de culoare și distractiv, care se bucură de recenzii bune în mediul online.

Easter Eggs

Compania Play'n Go ne-a obișnuit cu lansarea unor jocuri cărora nu prea ai ce să le reproșezi. Acesta este și cazul slotului Easter Eggs, care are 5 role și 20 de linii de plată, în care utilizatorii pot descoperi mai multe animale, cum ar fi Ouă alături de Iepurași, Pui, Găini, Miei, Cocoși, dar și Dulciuri. Pe fundal poți observa un câmp plin de flori și copaci înfloriți, ceea ce îți poate da automat o stare de bine, cunoscute fiind efectele pozitive ale naturii. Simbolul Wild din acest joc este Oul de Aur, care dublează câștigurile și poate acorda premiul maxim de 3.000x miza.

Easter Fortune

Jocul creat de compania Synot este dispus pe o grilă cu 5 role și 15 linii de plată. Slotul te introduce instantaneu într-o atmosferă de primăvară și de Paște. Tocmai din acest motiv, vedem ca simboluri un Coș cu flori, Fluture, Oite, Iepuri, Găini amuzante și Puișori care îți vor aduce un zâmbet pe buze. Sacul cu monede de aur este Scatter-ul din acest joc, în timp ce în secvența Bonus Fluturele este simbolul Wild care acordă un multiplicator de până la 21x. Cei care au încercat slotul remarcă numeroasele funcții speciale, atât de îndrăgite de utilizatori. Este unul dintre cele mai apreciate sloturi online cu tematică de Paște.

Clover Lady Easter Edition

Slotul Clover Lady de la compania Wazdan beneficiază și de o ediție de Paște. Pe total, acest joc te transpune într-un univers plin de culoare și fascinant pe alături. Vei avea ocazia să descoperi și numeroase peisaje idilice din Irlanda, țară despre care știm că este una dintre cele mai "verzi" din Europa și că impresionează prin natura sa. Ca simboluri în acest slot regăsim trifoiul cu patru foi, potcoave norocoase, oale de aur și așa mai departe. În plus, este un joc cu numeroase funcții speciale, printre care și rotiri gratuite.