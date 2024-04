VOLA DUPLANTIS! \uD83E\uDD29\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEA



OTTAVO RECORD DEL MONDO IN QUATTRO ANNI, tra outdoor e indoor. \uD83C\uDF0D



«Voglio migliorarmi un centimetro alla volta. So che la gente viene per vedermi tentare di toccare il cielo».



\uD83D\uDCF9 Rai Sport#DiamondLeague #XiamenDLpic.twitter.com/Fese3PNeIe