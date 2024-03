ALTE SPORTURI Vineri, 01 Martie 2024, 12:41

Luna martie a lui 2024 va fi una foarte încărcată pentru iubitorii ciclismului, multe curse de tradiție urmând să aibă loc în următoarele săptămâni. Debutul va fi făcut chiar din acest weekend.

Ciclism Foto: Danny Lawson / PA Images / Profimedia

Cursele de ciclism din luna martie, în direct la Eurosport

Două tururi de o săptămână și o primă cursă clasică în Italia îi așteaptă pe iubitorii de ciclism începând cu zilele viitoare. După ce Omloop Het Niewsblad a dat startul primăverii de curse europene din UCI World Tour în urmă cu o săptămână, e timpul Italiei, Franței, dar și Belgiei, să preia lumina reflectoarelor în lumea ciclismului.

Sâmbătă, 2 martie, are loc Strade Bianche, o cursă emblematică de primăvară desfășurată în Toscana. Drumurile neasfaltate sunt o caracteristică esențială a cursei pe care Tadej Pogačar dorește să o recâștige după victoria sa din 2022. Slovenul este unul dintre marii favoriți în acest an, alături de Tom Pidcock, câștigătorul ediției trecute. Cursa este transmisă pe Eurosport 2 începând cu ora 15:00, iar înaintea sa are loc, de la ora 13:00, cursa echivalentă feminină.

Duminică aduce prima zi din Paris – Nisa sau „Cursa către Soare”, turul care în acest an este compus din opt etape și pornește de la nord-vest de capitala Franței înainte de a se termina pe litoralul Mării Mediterane, la Nisa. Printre favoriții la victorie în acest an se află Remco Evenepoel și Primož Roglič, cel din urmă fiind câștigător în 2022.

Tirreno – Adriatico se suprapune și în acest an cu Paris – Nisa și începe luni, 4 martie cu o etapă de contratimp individual la Lido di Camaiore. „Cursa celor două mări” continuă până duminică, atunci când un nou câștigător va fi dezvăluit la San Benedetto del Tronto. De-a lungul săptămânii viitoare, Eurosport 2 transmite etapele din cele două tururi una după alta, începând cu ora 14:05.

A doua jumătate a lunii martie aduce și primele două Monumente din primăvara de ciclism de pe Eurosport. Pe 16 martie are loc Milano – San Remo, cea mai lungă cursă de o zi din calendarul UCI World Tour. Un adevărat test de anduranță, cursa a fost câștigată anul trecut de Mathieu van der Poel, care caută să-și apere titlul în 2024 în direct pe Eurosport 2.

Tot în martie se desfășoară și alte curse clasice de primăvară precum Brugge de Panne, Clasica E3, Gent – Wevelgem și Dwars door Vlaadnderen. Toate acestea au loc în Belgia, crescând apetitul pentru ciclism înaintea celui de-al doilea Monument al anului, care e transmis pe Eurosport 1.

Pe 31 martie, Turul Flandrei își va desemna câștigătorul la finalul de la Oudenaarde.

Turul Cataloniei, transmis pe Eurosport 2 între 18 și 24 martie, completează lista de curse cicliste UCI World Tour difuzate în luna martie.

Program ciclism în luna martie la Eurosport

2 martie: Strade Bianche – Eurosport 2

3-10 martie: Paris – Nisa – Eurosport 2

4-10 martie: Tirreno – Adriatico – Eurosport 2

16 martie: Milano – San Remo – Eurosport 2

18-24 martie: Turul Cataloniei – Eurosport 2

20 martie: Brugge de Panne – Eurosport 2

22 martie: Clasica E3 – Eurosport 2

24 martie: Gent – Wevelgem – Eurosport 2

27 martie: Dwars door Vlaanderen – Eurosport 1