ALTE SPORTURI Vineri, 23 Februarie 2024, 09:20

0

Ronnie O'Sullivan s-a oprit în faza sferturilor la Players Championship, după ce a suferit una dintre cele mai drastice înfrângeri din cariera sa: 0-6 vs Mark Selby.

Ronnie O'Sullivan Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Ronnie O'Sullivan, învins cu 6-0 de Mark Selby în sferturi la Players Championship

Acesta a fost primul „whitewash” (meci câștigat la 0) reușit de Selby în confruntările cu O'Sullivan. A fost al 34-lea meci și a 12-a victorie pentru „Bufonul din Leicester”.

De patru ori campion mondial, Selby nu a avut parte de cel mai bun sezon, dar a jucat excelent în meciul de joi.

„Să îl înving pe Ronnie în orice turneu e un lucru important. Să îl bat așa cum am făcut-o azi e excepțional, sunt foarte, foarte mulțumit. Am jucat aproape impecabil.

Pentru astfel de meciuri mă pregătesc și, dacă nu ești capabil să vii cu cel mai bun snooker al tău când ești în fața marilor campioni, mai bine ai pune tacul deoparte.

Am fost încrezător că pot învinge, dacă nu vii cu această încredere la masa de snooker, adversarul nu te iartă. Cel mai important pentru mine e că am văzut în ultimele zile că sunt la un nivel foarte bun, de acest joc am nevoie, chiar dacă uneori se va întâmpla să și pierd.

Joc cel mai bun snooker al sezonului, asta e sigur. Din partida cu Barry Hawkins am simțit că ceva a făcut 'click' în jocul meu. Am încredere în tehnica mea și lovesc bilele foarte curat, iar asta îmi dă încredere” - Mark Selby, citat de Eurosport.

Sursă video: Eurosport