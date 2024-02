ALTE SPORTURI Vineri, 16 Februarie 2024, 15:47

Deși suntem mai aproape de finalul sezonului decât de începutul acestuia, în fotbalul european încă mai sunt echipe care n-au cunoscut gustul amar al înfrângerii în competițiile interne. Pe Betano, în continuare, vom vedea care sunt formațiile care n-au pierdut niciun meci până acum precum și alte statistici utile pentru orice parior care se respectă.

Cinci formații din fotbalul european se pot lăuda cu performanța de a nu fi pierdut niciun meci până acum, deși au trecut etape bune de la startul sezonului și ne apropiem cu pași mari spre concluzia sezonului.

Dintre cele cinci campionate de top ale Europei o singură echipă nu a pierdut niciun meci. Este vorba de Bayer Leverkusen, liderul la zi din Bundesliga. O echipă care a câștigat 17 din cele 21 de meciuri disputate până acum, remizând în celelalte patru partide. În cel mai recent meci din campionat ”Farmaciștii” au dispus cu un categoric 3-0, pe teren propriu, de campioana sezonului trecut, Bayern Munchen.

În Olanda o regăsim pe PSV Eindhoven de asemenea fără meci pierdut după 21 de etape disputate. Cu un avans de zece puncte în fruntea clasamentului din Eredivisie, cei de la PSV au adunat 19 victorii și două remize, având un golaveraj impresionant (68-10).

După disputarea a 20 de etape din campionatul Armeniei, formația Pyunik Erevan conduce în clasament fără să fi pierdut vreun meci. A câștigat 14 dispute și a remizat în alte șase confruntări. De reținut că Pyunik n-a mai câștigat de trei etape, înregistrând trei remize în ultimele trei etape, de fiecare dată cu goluri de ambele părți.

Fotbalul din Luxemburg a crescut vizibil în ultimii ani, rezultatele din cupele europene și cele ale naționalei fiind elocvente în acest sens. Liderul momentului în campionatul din Marele Ducat este Differdange 03, o echipă care n-a pierdut niciun meci în 16 etape, interval în care a obținut zece victorii și șase remize. În ultima etapă disputată, Differdange a trecut pe teren propriu de Racing cu un categoric 7-0, bifând cea mai categorică victorie a sezonului.

Din Țara Galilor vine a cincea echipă neînvinsă din fotbalul european. Este vorba de New Saints, formație care a câștigat 22 din cele 24 de meciuri disputate. The New Saints are un avans de 17 puncte față de principala urmăritoare din clasament.

Victorii pe linie acasă

Sporting Lisabona, Galatasaray SK (Turcia), Sparta Praga (Cehia), Inter Club d'Escaldes (Andorra), FC St Joseph's (Gibraltar) şi SP La Fiorita (San Marino) sunt echipele care în meciurile jucate acasă au avut doar victorii.

UE Santa Coloma (Andorra) este singura echipă cu punctaj maxim în partidele susţinute în deplasare.

Fără înfrângere pe teren propriu

Pe lângă cele cinci echipe de mai sus care n-au pierdut niciun meci în actualul sezon și echipele care au câștigat toate meciurile de acasă, în fotbalul european avem mai multe formații care sunt fără înfrângere în partidele disputate pe teren propriu.

Aici le regăsim pe Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, Atlético Madrid, Benfica Lisabona, Olympique Marseille, Sporting Lisabona, RSC Anderlecht, Galatasaray SK FC Bruges, Steaua Roşie Belgrad, AEK Atena, PAOK Salonic, Sparta Praga, pentru a le enumera pe cele mai cunoscute.

În campionatul României doar CFR Cluj era singura echipă neînvinsă acasă, dar meciul pierdut cu Rapid în etapa a 25-a a scos formația din Gruia din această galerie selectă.

Echipele neînvinse în deplasare

FC Barcelona, Inter Milano, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe SK, RB Salzburg, Young Boys Berna, Șahtior Donețk sunt cele mai cunoscute dintre cele 14 echipe care nu au pierdut nicio partidă în deplasare în sezonul 2023-2024. În campionat României doar Oţelul Galaţi era neînvinsă "afară", dar a pierdut în etapa a 24-a, 1-2 cu Rapid Bucureşti în Giuleşti, după 11 meciuri fără înfrângere în deplasare sezonul acesta.