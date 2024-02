ALTE SPORTURI Luni, 05 Februarie 2024, 09:48

Ferencvaros a câștigat meciul cu Rapid din Liga Campionilor, scor 23-20, iar un fan giuleștean a fost acuzat de rasism la finalul partidei din Sala Polivalentă.

Echipa de handbal feminin Rapid Bucuresti Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Beatrice Edwige (Ferencvaros): „Dacă îmi arăți culoarea pielii, înseamnă că ai ceva cu mine”

După meci, Beatrice Edwige (jucătoare a echipei din Budapesta) l-a acuzat pe un fan al Rapidului de rasism, după ce acesta i-ar fi „arătat culoarea pielii” cu degetul.

„În primul rând, nu e vorba de toţi fanii Rapidului, nu vreau să-i pun pe toţi în aceeaşi categorie. Unii dintre ei au fost extraordinari, a fost o atmosferă foarte bună în sală, dar, la fel ca peste tot, există şi oameni idioţi, iar acel băiat cred că este idiot.

În timpul meciului, nu ştiu exact ce înseamnă, dar mi-a arătat asta (n.r. duce mâna către faţă), mi-a arătat faţa. Dacă îmi arăţi culoarea pielii, înseamnă că ai ceva cu mine.

Am lăsat să treacă în timpul meciului pentru că nu era momentul, dar la final m-am dus la el pentru că am vrut să-l întreb care e problema. Mi-a zis: 'A, nu, nu am zis nimic, nu am făcut nimic'. Ar trebui să îţi asumi ce ai făcut!

Repet, nu vreau să pun toţi fanii Rapidului în aceeaşi oală. A fost vorba doar de un băiat prost, iar handbalul nu merita asta, eu nu merit asta. Chiar sper ca acest om să nu mai intre vreodată în sală. Din punctul meu de vedere, e un idiot care nu merită să fie catalogat fan al Rapidului.

Mereu când am văzut arena voastră am văzut că e o atmosferă frumoasă, dar acest om nu merită să fie numit fan al Rapidului” - Beatrice Edwige, citată de DigiSport.

Rapid consideră „complet neîntemeiate” acuzaţiile de rasism aduse suporterului

Într-un comunicat postat pe rețelele sociale, CS Rapid Bucureşti a prezentat punctul său de vedere cu privire la episodul din Sala Polivalentă. Gruparea giuleșteană a afirmat că „atingerea obrazului cu degetul nu are absolut nicio conotație rasistă”.

„După încheierea partidei, sportiva franceză a acuzat un gest cu conotaţii rasiste îndreptat împotriva sa, gest făcut de un suporter rapidist şi petrecut în timpul desfăşurării jocului.

La finalul partidei, directorul tehnic al CS Rapid, Rareş Fortuneanu, a discutat personal cu jucătoarea franceză, pentru a înţelege cele întâmplate, gestul acuzat nefiind observat de nimeni altcineva la momentul producerii sale.

În discuţia cu Rareş Fortuneanu, Beatrice Edwige a declarat ca gestul considerat a fi rasist a constat in atingerea obrazului cu degetul, adaugă Rapid.

Rareş Fortuneanu a explicat handbalistei franceze faptul ca gestul relatat nu are în cultura locală absolut nicio conotaţie rasistă, explicând semnificaţia sa reală.

Clubul Sportiv Rapid nu încurajează manifestările rasiste de nici un tip, iar suporterii rapidişti au demonstrat în toate meciurile de Champions League din ultimile două sezoane un comportament ireproşabil din toate punctele de vedere.

Astfel, Clubul Sportiv Rapid consideră complet neîntemeiate acuzaţiile de rasism fie ele aduse şi unui singur suporter al clubului nostru” - CS Rapid București.

Liga Campionilor, clasament Grupa B

1. Metz 20p

2. Esbjerg 18p

3. Herning-Ikast 17p

4. Kriatiansand 13p

5. Ljubljana 11p

6. Ferencvaros 10p

7. Rapid 7p

8. Zaglebie 0p.