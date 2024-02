ALTE SPORTURI Duminică, 04 Februarie 2024, 14:11

​Canadienii Piper Gilles şi Paul Poirier au câştigat duminică primul lor titlu înr-un concurs organizat de Federaţia internaţională de patinaj (ISU), după ce s-au impus în proba de dans pe gheaţă din cadrul Campionatului celor Patru Continente, la Shanghai (China), informează AFP.

Piper Gilles si Paul Poirier Foto: Raniero Corbelletti / AFLO / Profimedia

Piper Gilles şi Paul Poirier, victorie în Campionatul celor Patru Continente

Reprezentanţii „frunzei de arţar” s-au impus cu un total de 214,36 puncte, reuşind să-i devanseze pe compatrioţii lor Laurence Fournier Beaudry şi Nikolaj Sorensen (207,54 puncte), în timp ce poziţia a treia a fost ocupată de cuplul american Christina Carreira-Anthony Ponomarenko (194,14 puncte).

Dublii medaliaţi cu bronz la Campionatele Mondiale nu au participat anul trecut la Four Continents, după ce Piper Gilles a fost diagnosticată cu cancer ovarian şi a fost supusă unei intervenţii chirurgicale.

Duminică, Gilles şi Poirier au impresionat prin coregrafia lor complexă şi prizele lor care au sfidat gravitaţia, scrie Agerpres.

„Este o etapă importantă în cariera noastră. Cred că putem să fim mândri de modul în care am patinat. Săptămâna aceasta, am crezut cu adevărat în noi înşine. Am patinat ca nişte campioni” - Piper Gilles după victoria de la Shanghai.

Campionatul celor Patru Continente, clasamentul probei de dans

1. Piper Gilles/Paul Poirier (Canada) 214,36 puncte

2. Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sorensen (Canada) 207.54

3. Christina Carreira/Anthony Ponomarenko (SUA) 194,14

4. Emilea Zingas/Vadym Kolesnik (SUA) 193,07

5. Marie-Jade Legault/Romain le Gac (Canada) 119,57

6. Caroline Green/Michael Parsons (SUA) 190,53