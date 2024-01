Snooker Miercuri, 10 Ianuarie 2024, 09:53

​Barry Hawkins (locul 15 mondial) s-a calificat în sferturille „The Masters” la snooker, după ce a trecut, scor 6-3, de Neil Roberston (al șaptelea jucător în ierarhia mondială). Pentru Barry urmează acum duelul cu Ronnie O'Sullivan.

Barry Hawkins Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

În meciul de marți seara, Hawkins a condus în permanență pe tabelă, Robertson fiind cu un pas în urma adversarului său. Cu toate că australianul a dat semnalele unei reveniri (de la 1-4 la 3-4), Barry nu a clacat și a câștigat ultimele două frame-uri, cele care i-au garantat calificarea în sferturile Mastersului (scor 6-3).

Tot marți, Judd Trump și Karen Wilson au oferit un meci electrizant, victoria lui Trump venind în joc decisiv, scor 6-5.

The Masters, program sferturi

Judd Trump (2) - Ali Carter (10)

Selby / Milkins - Allen / Higgins

Ronnie O'Sullivan (1) - Barry Hawkins (15)

Shaun Murphy (6) - Jack Lisowski (16)

Mark Allen (3) vs John Higgins (12) și Mark Selby (5) vs Robert Milkins (14) vor avea loc în cursul zilei de miercuri (de la ora 15:00, respectiv ora 21:00). Competiția poate fi urmărită în direct pe Eurosport.

De știut:

În sferturi și semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri, adică primul la șase.

În marea finală se va juca după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la 10.

Semifinalele vor avea loc pe 13 ianuarie, iar finala pe 14 ianuarie la Alexandra Palace din Londra.

Premiile totale sunt în valoare de £725,000.

Câștigătorul va încasa un premiu de £250,000, în timp ce finalistul va primi £100,000.

A fost reușit break-ul maxim la The Masters (147): Ding Junhui în confruntarea cu Ronnie O'Sullivan.

Campionul en-titre este Judd Trump, titlu câștigat la ediția din 2023.

Barry Hawkins, victorie cu Neil Robertson

Sursa video: Eurosport

