ALTE SPORTURI Joi, 30 Noiembrie 2023, 08:28

Magnumbet

Una dintre cele mai dinamice categorii de divertisment online, jocurile de noroc sunt foarte clar reglementate în România din punct de vedere legal.

Jocuri de cazino Foto: Magnumbet

Nu întâmplător, industria de gambling din țara noastră, care cuprinde peste 45.000 de angajați, a devenit un important contribuitor la bugetul de stat, colectarea de taxe și impozite din aceste activități de entertainment fiind aproape de 100%.

Pe măsură ce internetul a devenit tot mai accesibil, mulți pasionați de sloturi și alte jocuri de cazino au început să aleagă tot mai des variantele oferite de platformele online licențiate ONJN, dedicate exclusiv publicului adult (18+), unde jocul responsabil este singura abordare corectă.

Chiar dacă jocurile de păcănele - celebrele jocuri ca la aparatele de sloturi din sălile offline - sunt în prezent cele mai populare alegeri în domeniul online casino, există și alte variante de distracție pentru cei interesați de astfel de resurse de divertisment. În condițiile în care în România există destul de puține cazinouri terestre, o alegere la îndemână pentru nișa de jocuri de masă de cazinou o reprezintă de asemenea platformele digitale - websiteuri și aplicații pentru dispozitivele mobile.

Secțiunile de live cazino includ jocuri care se desfășoară în timp real, cu dealer dedicat. Astfel, este simulată atmosfera dintr-un cazinou terestru, dar fără ca utilizatorul să fie nevoit să se deplaseze. Astfel de jocuri sunt disponibile oricând, de oriunde, rezultând o interacțiune umană avansată, apropiată de jocurile disputate față în față în mediul offline.

Ruletă live

Farmecul celor mai prestigioase cazinouri din lume este datorat într-o măsură importantă jocurilor de ruletă. Cu reguli simple, pariurile sunt lansate de jucători, verdictul venind imediat. Suspansul, intensitatea momentelor, necesitatea de a acționa rapid, atmosfera cu totul deosebită - iată principalele motive pentru care jocul de ruletă este una dintre alegerile de top în orice cazinou. În camerele de ruletă live pe internet, dealerii te invită să te bucuri de diverse jocuri specifice, de exemplu Romanian Roulette, Mega Roulette, Roulette Azure sau Roulette Macao.

Baccarat live

Un alt joc de live casino tot mai apreciat și de către români este baccarat, prezent de asemenea în oferta operatorilor de jocuri de cazino pe internet. Baccarat este un joc de două persoane, adică dealer versus jucător. Norocul este foarte important la acest joc, iar regulile nu sunt deloc complicate. Este totuși un joc foarte elegant, nu întâmplător a fost ales chiar de personajul James Bond, Agentul 007, în mai multe filme din franciză - Dr. No, Thunderball, On Her Majesty's Secret Service, For Your Eyes Only și GoldenEye. Obiectivul în jocul clasic de Baccarat este să ghicești care mână va avea un total al cărților de joc cât mai apropiat de 9. Se poate paria pe mâna dealerului, pe cea a jucătorului sau pe egalitate.

Blackjack live

Iată un alt joc de cărți popular la cazinou live, cu reguli simple. Este considerat un joc eficient, în sensul că se combină norocul și cunoștințele. Ținta jucătorului la blackjack este realizarea unei mâini de joc cu valoarea 21 sau mai mare decât a dealerului, cu condiția să nu depășească totalul de 21. La fel ca la poker, există termeni specifici - de exemplu: hit, bust, double down, push, split sau surrender.

Există și alte tipuri de jocuri de live casino la nivel internațional, dar momentan doar cele 3 sunt disponibile pe platformele licențiate în România de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Cu timpul, este foarte posibil ca oferta de titluri de cazinou live să se diversifice, pe măsură ce operatorii vor dori să iasă în evidență cu noutăți în materie de divertisment specific.