​Cu aproape o lună rămasă din acest an calendaristic și aproape de jumătatea sezonului 2023-24, Betano a făcut o analiză a campionatelor de top din Europa pentru a vedea care sunt echipele care și-au depășit până acum condiția și ocupă poziții de top în campionatele lor. Vor reuși revelațiile sezonului să continue pe aceeași linie până la final sau vor pierde ritmul alunecând înapoi spre mediocritate?

Girona – La Liga. O echipă care în urmă cu trei ani evolua în ”Segunda”

De departe cea mai mare surpriză de până acum în fotbalul european privind per ansamblu este Girona. Echipa pregătită de Miguel Ángel Sánchez Muñoz "Míchel" ocupă primul loc în La Liga după disputarea a 13 etape, cu un total de 34 de puncte, după 11 victorii, o remiză și doar o înfrângere suferită. Girona are două puncte peste Real Madrid și patru în fața Barcelonei, cele două mari echipe din fotbalul spaniol. În plus, Girona are cele mai multe victorii obținute în prima ligă (11), dar și cel mai bun atac (31 de goluri marcate). La momentul acestei analize Girona vine după o serie de cinci victorii consecutive, după eșecul suferit pe teren propriu cu Real Madrid (3-0). Lotul echipei catalane valorează 161 de milioane de euro, iar golgeterul echipei este Artem Dovbyk, un atacant ucrainean în vârstă de 26 de ani care a marcat 7 goluri. Girona a promovat în La Liga în 2022 și sezonul precedent s-a clasat pe locul zece, cea mai bună clasare din istorie. Girona are cota 20.00 pe Betano pentru câștigarea campionatului, după Real Madrid (1.85), FC Barcelona (2.60) și Atletico Madrid (8.00).

OGC Nice – Ligue 1. Senzația de pe Riviera

Pe numele ei complet Olympique Gymnaste Club de Nice, echipa din sudul Franței ocupă locul secund în prima ligă franceză, fiind singura formație fără înfrângere după disputarea a 12 etape. Nice este devansată doar de campioana Paris Saint-Germain, diferența fiind de un singur punct. ”Le Aiglons” au cea mai bună defensivă din Ligue 1, cu doar patru goluri primite până acum. Și mai interesant este că Nice n-a fost niciodată condusă în actualul sezon din competiția internă și nu a primit gol în ultimele șapte etape, mai precis de la succesul 3-2 cu PSG obținut chiar pe Parc des Princes. Nice are patru titluri ale Franței în palmares, însă ultimul a fost obținut în anul 1959. De la ultima revenire în elita fotbalului francez, în 2002, cea mai bună clasare pentru Nice la finalul unui sezon a fost locul trei, în 2017. Nice e cotată pe Betano cu a treia șansă la câștigarea titlului în Ligue 1, cu o cotă de 20.00. PSG e principala favorită (1.07), urmată de AS Monaco (15.00).

VfB Stuttgart – 1.Bundesliga. De la agonie la extaz în câteva luni

Când vine vorba de prima ligă a Germaniei echilibrul de putere se împarte între Bayern Munchen și restul lumii. În această din urmă categorie intră și VfB Stuttgart, de departe revelația sezonului actual. ”Die Roten” ocupă locul al treilea în clasament, după disputarea a 11 etape, fiind la cinci puncte de Bayern și la șapte de liderul Leverkusen, o altă surpriză a campionatului Germaniei. În cazul celor de la Stuttgart saltul este unul enorm, după ce sezonul precedent echipa s-a clasat pe locul 16 și a fost nevoită să dispute un baraj cu Hamburger SV pentru menținerea în prima ligă. Chiar dacă nu va avea forța să se implice în lupta pentru titlu, Stuttgart a ridicat nivelul și poate contesta una dintre pozițiile care să-i asigure prezența în sezonul viitor al Ligii Campionilor, acolo unde n-a mai ajuns din 2010, când pierdea în optimi contra Barcelonei. De la revenirea în 1.Bundesliga la finalul sezonului 2019/20, Stuttgart a încheiat cel mai sus pe locul 9 în prima ligă germană. De cinci ori a câștigat Stuttgart titlul în Germania, ultima oară în 2007 cu Armin Veh pe banca tehnică.

Aston Villa – Premier League. În căutarea gloriei de altădată

Cu șapte titluri obținute în campionatul englez, ultimul fiind cucerit în 1981, Aston Villa este surpriza plăcută a sezonului din Premier League. Echipa din Birmingham s-a cocoțat pe locul cinci al clasamentului după 12 etape, fiind la doar trei puncte de prima poziție ocupată de campioana Manchester City. Adevăratele teste pentru Aston Villa abia de acum urmează, ”Leii” urmând a întâlni în perioada următoare echipele din top patru, dar și pe Manchester United, o echipă în căutarea gloriei din alte vremuri.

Fiorentina – Serie A. Pentru revenirea în top patru

De două ori campioană a Italiei, ultima oară în 1969, Fiorentina caută să revină la vârful ierarhiei din Serie A. Finalistă în Conference League sezonul precedent, formația viola și-a depus candidatura pentru o clasare în top patru la finalul actualului sezon intern. Fiorentina ocupă locul șase în clasament la trei puncte de ultima treaptă a podiumului. Moralul ”alb-violeților” este unul pozitiv, mai ales după victoria obținută pe terenul campioanei Napoli (3-1), pe 8 octombrie. În urmă cu un deceniu Fiorentina a avut trei clasări consecutive pe locul patru la finalul sezonului, gruparea Viola fiind o obișnuită a grupelor Ligii Campionilor.

Bonus – Slask Wroclaw, liderul surpriză din Polonia

Sezonul precedent ”militarii” de la Slask Wroclaw s-au salvat in extremis de la retrogradarea în liga secundă poloneză, terminând campionatul pe locul 15 cu un punct în fața celor de la Wisla Plock. Lucrurile s-au schimbat radical în actualul sezon, unul dominat de Slask Wroclaw, echipa aflată pe primul loc în clasament după 15 etape, cu cele mai multe victorii obținute în Ekstraklasa (10). Printre victoriile obținute de Slask Wroclaw în actualul sezon se numără un 4-0 cu Legia Varșovia și un 3-1 cu Lech Poznan, două dintre candidatele la obținerea titlului. În istorie, Slask Wroclaw a câștigat de două ori campionatul Poloniei, în 1977 și 2012. Pe Betano, Slask Wroclaw are cota 4.50 la câștigarea titlului în Polonia, după Lech Poznan, Legia Varșovia și Rakow, fiecare cu 4.00.