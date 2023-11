ALTE SPORTURI Marți, 14 Noiembrie 2023, 11:19

MAGNUMBET oferă dreptul partenerului de a opera sub brandul său, de aceea partenerul se angajează să respecte standardele și regulamentele stabilite de acesta. Dacă dorești să oferi clienților cea mai bună experiență în domeniul pariurilor, este esențial să amenajezi spațiul potrivit in parteneriat cu MAGNUMBET. Pe parcursul amenajării, MAGNUMBET îți oferă o viziune detaliată pentru amplasarea și crearea în locație a zonei ideale. Deschiderea și administrarea unei agenții de pariuri sub brandul MAGNUMBET îți poate aduce mai multe satisfacții, nu doar din perspectiva financiară. Parteneriatul cu MAGNUMBET te va ajuta să descoperi lumea fascinantă a pariurilor și filozofia care te ghidează în alegerea deciziilor pentru a creea un spațiu perfect optimizat pasionaților de pariuri.

Sală de jocuri Magnumbet Foto: Magnumbet

TV WALL – inima experienței în zona de pariuri

Un tv wall trebuie să fie impresionant, de aceea MAGNUMBET recomandă montarea unui număr cuprins între 8 - 12 televizoare pentru afișarea ofertei de pariuri LIVE, afișarea extragerilor și a rezultatelor celor mai jucate loterii internaționale și nu în ultimul rând afișarea celor mai populare jocuri virtuale cum ar fi MAGNUM Rachetă și MAGNUM Six. De asemenea, conform indicațiilor oferite de MAGNUMBET, trebuie să vă asigurați că dispuneți de un abonament TV adecvat pentru a difuza cele mai căutate evenimente sportive.

Amplasați mese și scaune în fața panoului TV, permițând clienților să urmărească evenimentele într-o atmosferă relaxantă.

Mobilierul ales trebuie să respecte standardul și estetica brandului MAGNUMBET pentru a asigura o experiență uniformă și de calitate.

Crearea unui spațiu care respectă aceste specificații nu doar că va atrage clienții, dar va oferi și o experiență premium, fidelizează clientela și menține percepția brandului MAGNUMBET.

Crearea unei casierii optime pentru pariuri

Pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și conformă cu reglementările în acest domeniu, MAGNUMBET are 3 recomandări esențiale pentru amenajarea casieriei destinate activității de pariuri în cadrul agenției de pariuri.

1. Pentru protecția angajatului, cât și a tranzacțiilor financiare casieria trebuie să fie închisă și securizată.

2. Casieria trebuie să fie suficient de spațioasă pentru a permite operatorului sau casierului să aibă suficient loc pentru plasarea biletelor de pariuri, pentru stocarea și servirea băuturilor oferite în regim de protocol.

3. Pentru o productivitate maximă și o interacțiune plăcută cu clienții, casieria trebuie să ofere și un mediu plăcut din punct de vedere estetic. De aceea, trebuie să asigurați un design care reflectă profesionalismul și calitatea serviciilor oferite de MAGNUMBET, garantând în același timp și o atmosferă primitoare pentru clienți.

Vrei să fii partener MAGNUMBET? Lasă un mesaj la adresa partener@magnumbet.ro și vei fi contactat în cel mai scurt timp.