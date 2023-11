Handbal feminin Duminică, 12 Noiembrie 2023, 16:33

Rapid București a obținut o victorie senzațională în Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin, scor 30-29, în fața echipei Vipers Kristiansand, câștigătoare a ultimelor trei ediții ale competiției.

Echipa de handbal feminin Rapid Bucuresti Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Rapid București a învins pe Vipers Kristiansand, câștigătoarea ultimelor trei Ligi ale Campionilor

Vipers Kristiansand a câștigat Liga Campionilor la handbal feminin în sezoanele 2020/21 (34-28 vs Brest), 2021/22 (33-31 vs Gyor) și 2022/23 (28-24 vs Ferencvaros).

Se actualizează.