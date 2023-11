ALTE SPORTURI Vineri, 10 Noiembrie 2023, 09:37

​Nicklas Zajdel a fost numit CEO al companiei Winner în octombrie, moment care a coincis cu schimbarea strategiei de dezvoltare, operaţiunile trecând pe digital. Pasionat de tehnologie şi cu o experienţă vastă în leadership, ocupând anterior funcții de conducere pentru Fortuna Group, Ladbrokes Coral Group şi Playtech, Nicklas Zajdel va coordona strategia de dezvoltare a companiei Winner. Cu această ocazie, a oferit detalii despre viitorul companiei Winner şi despre oportunităţile de pe piaţa românească a pariurilor şi jocurilor de noroc.

Nicklas Zajdel, noul CEO Winner Foto: Winner

Winner este prima experienţă managerială a dumneavoastră în România?

Am început să lucrez în industria pariurilor şi a jocurilor de noroc în 2007, iar din 2009 am avut roluri de conducere. Din 2012, am manageriat echipe de operaţiuni internaţionale cu responsabilităţi comerciale, inclusiv în calitate de VP Business Operations la Playtech, General Director pentru Ladbrokes Digital şi General Director of Operations la Fortuna Entertainment Group.

Cum vi se pare piaţa românească a pariurilor online?

Piaţa de pariuri online din România este foarte interesantă deoarece majoritatea produselor sunt permise sub licenţă, inclusiv jocurile online, care reprezintă o categorie importantă pentru mărcile de pariuri online.

Piaţa românească este o una competitivă, atât cu mărci locale, cât şi internaţionale, ceea ce înseamnă că produsele, serviciile şi ofertele trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, iar jucătorul român să aibă, astfel, oportunitatea de a-şi alege operatorul preferat, pe baza ofertei, a produsului, a calităţii mărcii sau a serviciului.

Este un lucru pozitiv să vedem iniţiative de joc responsabil pe această piaţă, iar eu, împreună cu echipa Winner, credem ferm în practici de afaceri durabile şi de protecţie a jucătorilor.

Aţi remarcat o anume specificitate a pieţei româneşti?

Piaţa de pariuri din România este dominată de cele trei mărci de top, toate oferind o gamă largă şi competitivă de produse de pariere. Cred, prin urmare, că pentru a fi relevante şi competitive pe piața românească, mărcile trebuie să ofere o propunere de pariere bine diversificată şi localizată. Jucătorii români se aşteaptă, prin urmare, la cea mai înaltă calitate a produsului şi a serviciului oferit. Un alt fapt important este că pe piaţa românească majoritatea produselor de pariere şi de jocuri de noroc sunt permise sub licenţă, ceea ce înseamnă că nu numai produsul de pariere (sportsbook) trebuie să fie competitiv, ci şi oferta de jocuri: sloturi, jocuri de masă sau jocuri live, inclusiv Live Casino.

Din datele pe care le avem, Winner se situează pe poziţia a 6-a într-un clasament al operatorilor on-line de pariuri. Credeţi că acesta este potenţialul actual al platformei Winner?

Cunosc foarte bine peisajul competitiv din piaţa online românească şi cred că există un potenţial excepţional pentru serviciile online oferite de Winner. Am încredere că Winner are capacitatea de a oferi inovaţii unice pe piaţă şi de a dezvolta avantaje competitive într-un mod agil şi eficient.

De altfel, în următoarele 6-12 luni vom lansa multe funcţionalităţi noi pentru produse, unele complet unice pentru Winner. Din motive care ţin de confidenţialitate, nu voi putea să dezvălui toate detaliile aici, dar vă pot spune că unele dintre ele nu au fost disponibile niciodată pe piaţa românească. Jucătorii români au deja multe motive să joace la Winner, dar în viitor Winner va deveni marca preferată a acestora!

Care este obiectivul pe termen scurt? Dar ca perspectivă în timp?

Strategia pe termen scurt a companiei Winner se concentrează pe implementarea unei abordări digitale, împreună cu îmbunătăţiri ale produsului de pariere sportiv, accent pe campanii de marcă şi marketing, împreună cu îmbunătățirea experienţei utilizatorilor Winner şi a ofertei de jocuri.

Am reorientat complet atenţia asupra afacerii noastre online şi investim resurse şi eforturi în acest sens. Aceste lucruri vor fi evidente odată cu lansarea de noi iniţiative în afacerea noastră online în viitorul apropiat (în următoarele 3-6 luni).

Online-ul este dependent de publicitate. Ce medii de promovare preferaţi? Și de ce?

Cred că este necesară o combinaţie între media tradiţională şi cea digitală pentru ca o marcă de pariuri să-şi poată atinge publicul, în special într-o fază de creştere. Ne vom concentra eforturile pe achiziția de media măsurabilă şi orientată către ROI (Return on Investment) şi vom aplica metodologii econometrice pentru a ne asigura că avem mixul potrivit. Vom crește, de asemenea, prezenţa noastră generală în media, inclusiv prin modalităţi inovatoare de a ajunge la publicul nostru.

Ce experienţă aveţi ca manager în domeniul pieţei de gambling?

Am o experienţă de aproape 17 ani în diverse funcţii din industria de pariuri şi a jocurilor de noroc, extinsă în domeniul marketingului şi a operaţiunilor de afaceri. Am manageriat echipe mari în multiple locaţii geografice şi pieţe. Am început ca affiliate manager în 2007, apoi am gestionat o marcă de poker online în 2009-2010. Am evoluat în cadrul Playtech începând cu 2010, unde am ocupat poziţii foarte interesante. Am început prin gestionarea contului strategic William Hill Online, la momentul respectiv cea mai de succes colaborare în piaţa de pariere online, pentru ca ulterior să mă alătur diviziei Playtech Turnkey Services în calitate de VP Business Operations, cu scopul de a pune în funcţiune operaţiunile pentru noi mărci în pieţele reglementate. Am avut, de asemenea, norocul de a face parte din mega fuziunea dintre Ladbrokes şi Coral în 2016, când două dintre cele mai mari mărci britanice de pariere s-au unit într-o nouă companie, Ladbrokes Coral Group PLC. La început, am fost Chief Digital Officer, gestionând toate aspectele afacerii digitale, apoi am fost numit Omnichannel Director. În 2019, am fost recrutat de grupul Fortuna Entertainment Group, deţinut de Private Equity, în calitate de General Director of Operations şi am avut prima mea experienţă pe piaţa românească, cu mărcile Fortuna şi Casa Pariurilor.

Care sunt factorii ce aduc performanţă unei platforme de pariuri online?

În primul rând, calitatea produsului și experiența jucătorului sunt cele mai importante, urmate de nivelurile de angajament și posibilitățile de divertisment pe platformă. Acest lucru înseamnă nu numai capacitatea de oferire a bonusurilor și promoțiilor, ci, lucru tot mai important, personalizarea ofertei și furnizarea de propuneri care să țină cont de jocurile gratuite și de jocul responsabil.

Veniţi pe un fond de schimbare legislativă, care aduce multe elemente noi în funcționarea, taxarea, licențierea sau autorizarea companiilor de pariuri şi de jocuri de noroc. Cum credeți că va evolua Winner în noile condiții de piață?

Winner se va concentra asupra dezvoltării și îmbunătățirii experienței jucătorilor online, cu adoptarea inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți eficiența marketingului și pentru a oferi jocuri și funcționalități inovatoare. Winner are o oportunitate semnificativă de a profita de dezvoltările pieței prin reorientarea sa către piața online.

Ca un jucător important pe piață, dorim să inovăm în mediul online, unde vedem cel mai mare potențial de creștere în viitor și să ne îndreptăm către o poziție în Top 3 pe termen mediu.

Puteți evidenția valorile brandului pe care îl manegeriați?

Valorile Winner - Încredere, Onestitate și Respect - sunt fundamentale și reflectă angajamentul nostru pentru practici de afaceri durabile. În calitate de parte a procesului de reorientare către o afacere exclusiv online, am început un proces de revizuire și considerare a valorilor noastre viitoare în raport cu piața. Vom rămâne fideli valorilor noastre legate de practici de afaceri durabile, implicând încredere, onestitate și respect. Inovarea produsului online și experiența jucătorilor vor fi în centrul misiunii noastre în viitor.

Care sunt condițiile ideale pentru o platformă de pariuri pentru a deveni lider de piață?

Produsul trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, nu există niciun substitut pentru un produs excelent pe piața românească de astăzi. Apoi, clientul trebuie să simtă că experiența produsului este bună, este ușor și convenabil să ajungi unde dorești. Următoarea etapă este stratul de angajament și marketing, cu cât produsul poate comunica / se poate adapta în jurul preferințelor și comportamentului jucătorilor, cu atât mai mult jucătorul se va bucura de el. Dincolo de o platformă tehnică excelentă, fiecare serviciu trebuie să fie proiectat și livrat cu excelență: plățile, serviciile pentru clienți, promoțiile și loialitatea. În fine, marketingul creativ și conexiunea cu publicul sunt imperative pentru o marcă de succes.

Vor continua acționarii companiei să investească în continuare?

Winner are fondatori inspirați și o echipă pasionată cu un potențial imens. Sunt entuziasmat să mă alătur Winner în calitate de CEO datorită potențialului de creștere și interesului acționarilor de a investi pe termen lung în brand și echipă. Suntem focusaţi cu privire la obiectivele noastre pe termen scurt, mediu și lung, avem acces la oportunitățile din România, astfel că investițiile suplimentare în Winner fac deja parte din strategia noastră și au fost deja convenite.