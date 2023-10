ALTE SPORTURI Luni, 23 Octombrie 2023, 13:20

Magnumbet

​Compania MAGNUM a devenit un nume cunoscut și respectat în industria jocurilor de noroc și a pariurilor, oferind o gamă largă de servicii atât în mediul fizic, cât și online. Cu o rețea extinsă de săli de jocuri și agenții de pariuri cunoscute sub numele MAGNUM, respectiv MAGNUMBET, precum și o platformă online dedicată, denumită magnumbet.ro, compania se angajează să ofere o experiență de divertisment de înaltă calitate clienților săi.

Sală de jocuri Magnumbet Foto: Magnumbet

Dezvoltarea parteneriatelor la nivel național

În prezent, principalul obiectiv al companiei MAGNUM este dezvoltarea parteneriatelor de tip franciză la nivel național. Aceste parteneriate reprezintă o oportunitate unică pentru antreprenorii interesați să se implice în industria jocurilor de noroc și a pariurilor, beneficiind de suportul unei companii cu o vastă experiență și notorietate.

Sub brandul MAGNUM sunt exploatate, în acest moment, un număr de 1588 de aparate de tip slot machines si 400 de terminale de pariere, dar sunt pregătite și peste 1000 de terminale de pariere pentru viitoarele parteneriate MAGNUMBET.

Sprijin și suport oferite partenerilor

Compania MAGNUM își asumă un rol activ în relația cu partenerii săi, oferindu-le suportul necesar pentru a înțelege și a profita de această oportunitate de afaceri. Echipa noastră dedicată este pregătită să împărtășească cunoștințele și experiența în domeniu, ajutându-i pe parteneri să navigheze cu succes într-un mediu complex și competitiv.

Oferim un pachet complet de asistență, inclusiv pregătirea inițială, consultanță în gestionarea afacerii, suport marketing și tehnologic, dar acordăm sprijin și în identificarea locației ideale pentru o sala de jocuri de noroc, luând în considerare factori critici precum vizibilitatea și accesibilitatea. De asemenea, oferim instruire completă pentru personalul angajat, astfel încât partenerii să poată asigura servicii de calitate superioară și o experiență plăcută pentru clienți. Vom fi alături de viitorii parteneri pe tot parcursul activității, oferindu-le suport în optimizarea operațională și în drumul spre succes.

Beneficiile parteneriatului cu MAGNUM

Unul dintre cele mai mari avantaje ale parteneriatului cu MAGNUM constă în faptul că partenerii pot profita de notorietatea și încrederea deja construite în rândul clienților. Brandul MAGNUM este recunoscut pentru integritatea sa și pentru angajamentul față de calitate și divertisment responsabil. Alegând să deschidă o sală de jocuri sub brandul MAGNUM sau o agenție de pariuri sub umbrela brandului MAGNUMBET, partenerii beneficiază de o bază de clienți loiali și în creștere constantă.

Oferim parteneriat atat pentru sali de jocuri, cat si pentru agentii de pariuri.

ZONA DE PARIURI

Terminalele de pariuri, pe care le punem la dispozitie in parteneriat, sunt capodopere tehnologice, avand un design unic si facilități de joc moderne.

Întrucât acest domeniu este intr-o continua schimbare, ne putem ajuta partenerii sa isi indeplineasca nevoile de transformare digitala a industriei prin aceste terminale de pariere si, bineinteles, prin comisionarea partenerilor pentru toate depunerile clientilor in contul lor online.

ZONA DE APARATE

In toate salile de jocuri MAGNUM oferim sloturi de ultima generatie, provenite de la cel mai sigur furnizor - EGT. Aparatele detin o diversitate impresionanta de jocuri populare, ce beneficiaza de cele mai mari JACKPOTURI locale, dar si globale.

PLATFORMA ONLINE

Platorma magnumbet.ro ofera jucatorilor o combinatie inspirata intre o agentie de pariuri sportive si un casino online, integrate intr-o platforma securizata de ultima generatie, la un nivel competitiv pe piata de profil. In acest moment, pe magnumbet.ro, pasionatii jocurilor de casino online beneficiaza de cea mai buna oferta la depunere, cu sute de rotiri si bani bonus. La cererea clientilor, pregatim și o aplicatie, pe care o vom lansa in curand, pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, desi versiunea de mobil a site-ului este extrem de usor de folosit.

Valorile noastre

MAGNUM este o echipă dedicată, în care integritatea, agilitatea și pasiunea pentru industria jocurilor de noroc și a pariurilor sunt valorile cheie. Ne dedicăm scopului de a aduce un plus de valoare parteneriatelor noastre, oferind suport constant și asigurându-ne că toate aspectele legate de afacere sunt gestionate cu profesionalism și transparență. Comunicarea deschisă și sinceră cu partenerii noștri este esențială pentru a dezvolta relații de lungă durată și de succes.

INTEGRITATE: Ne consideram pe noi insine responsabili pentru cuvantul dat si actiunile intreprinse. Fara exceptii, facem ceea ce este corect.

AGILITATE: Ne luam munca in serios. Ne dezvoltam continuu si inovam pentru a raspunde unei lumi in schimbare. Folosim puterea diversitatii pentru a ne trasa si atinge obiective cat mai inalte.

PASIUNE: Suntem pasionati de domeniul jocurilor de noroc si ne bucuram de o atmosfera interesanta si dinamica in munca de zi cu zi. Entuziasmul nostru se reflecta in modul nostru de a lucra alaturi de colegii, furnizorii si partenerii nostrii si nu in ultimul rand, ne straduim, ne perfectionam, zi de zi, pentru clientii nostri.

Suportul complet oferit de MAGNUM

Know-how – ul nostru include implementarea tuturor ideilor bazate pe cererea clientilor si astfel imbunatatim constant serviciile oferite, ce sunt in continua miscare in aceasta industrie.

Partenerii care aleg să se asocieze cu MAGNUM nu trebuie să se preocupe de aspectele logistice ale afacerii și se pot concentra doar pe găsirea și amenajarea unui spațiu conform standardelor MAGNUM.

Parteneriatul de tip franciză cu MAGNUM reprezintă o oportunitate excelentă pentru antreprenorii interesați să se implice în industria jocurilor de noroc și a pariurilor. Cu sprijinul și suportul nostru, partenerii noștri pot beneficia de reputația și notorietatea deja construite de brandul MAGNUM. În plus, oferim suport complet, de la echipamente și tehnologie de vârf până la expertiza noastră în domeniu. Suntem o echipă dedicată, orientată spre succesul partenerilor noștri și ne străduim să creăm relații puternice și de încredere.

Faceti primul pas

Indiferent dacă sunteți un antreprenor experimentat sau începător în industria jocurilor de noroc și a pariurilor, vă vom oferi consiliere personalizată pentru a vă ajuta să vă concretizați ideile și să vă atingeți obiectivele. Echipa noastră dedicată vă stă la dispoziție pentru a vă răspunde întrebărilor și a vă oferi informațiile necesare pentru a face cea mai bună decizie pentru afacerea dvs.

Suntem nerăbdători să vă întâlnim și să vă oferim suportul nostru pentru a vă construi și dezvolta propria afacere în cadrul rețelei MAGNUM. Este suficient sa ne lasati un mesaj pe e-mail partener@magnumbet.ro pentru a programa o întâlnire și a beneficia de consiliere gratuită în vederea dezvoltării unei săli de jocuri sau agenții de pariuri sub umbrela brandului nostru.

Pentru a deveni partener MAGNUM, veți trece printr-un proces de selectare, asigurându-ne că sunteți potrivit și dedicat succesului în industria jocurilor de noroc.

Ne angajăm să vă oferim suportul necesar și să vă ghidăm în toate etapele, asigurându-vă că informațiile și discuțiile noastre vor rămâne strict confidențiale.

Echipa MAGNUM vă mulțumește pentru increderea oferita și vă așteaptă cu nerăbdare la o prima discutie.

Fii partener MAGNUM!Nu este usor, nu este rapid, dar merita!