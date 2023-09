ALTE SPORTURI Vineri, 29 Septembrie 2023, 12:20

Vem Vadiar 23

Începând de astăzi și până duminică, 1 octombrie, se va desfășura în capitală singurul festival de capoeira din România, în două locații diferite, parcul Herăstrău și Stejarii Country Club. Sportivi, copii, părinți și toți cei pasionați vor avea trei zile asemănătoare unei adevărate fieste braziliene.

VEM VADIAR ‘23 - Festival de Capoeira - la București Foto: Vem Vadiar 23

La deschiderea de azi din Parcul Herăstrău, intrarea Charles de Gaulle, va avea loc Roda de Capoeira, unde publicul va fi încântat cu demonstrații ale practicanților acestui superb sport, totul în compania unor renumiți maeștri internaționali, invitați speciali ai acestui eveniment.

Apoi, pentru următoarele două zile, Stejarii Country Club devine gazda festivalului.

Ziua de sâmbătă, 30 septembrie, denumită și ziua workshopurilor, se adresează atât copiilor cât și adulților care doresc să descopere cultura braziliană prin capoeira, dans și muzică. Vor fi ateliere cu tematici diverse.

În intervalul orar 10:00-10:40 se desfășoară workshopul pentru mobilitate și flexibilitate, sub supravegherea domnului Antonio Păcurariu.

Un alt atelier, susținut de Professor Cuzcuz, este dedicat Sambei de Brasil și este programat între 10:45 și 11:25.

Principalele mișcări de capoeira vor fi prezentate într-un atelier cu care se va încheia ziua de sâmbătă, unde vor fi demonstrații ale Contra Mestre Baianinho și Contra Mestre Jejeco.

Duminică, ultima etapă a festivalului, are în plus statutul de cea mai emoționantă zi, pentru că este ziua în care sportivii primesc noile centuri. Este ritualul prin care munca și pasiunea depuse într-un an de zile își primesc răsplata.

Ziua de 1 octombrie debutează, la 9:00, cu o jumătate de oră de muzică și ritmuri de capoeira.

Urmează, între 9:30 și 11:00, “Botezul". Este festivitatea prin care fiecare debutant (cam un an de antrenament!) primește numele de Practicant Capoeira de la maestrul său, iar festivalul se va încheia după acordarea centurilor capoeira.

Professor Marcelo Cativeiro, organizatorul festivalului, îi așteaptă pe toți cei interesați să participe la acest spectacol de cultură, sport și muzică.