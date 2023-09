ALTE SPORTURI Miercuri, 27 Septembrie 2023, 16:08

​David Beckham și Ronaldo au făcut parte din aceeași echipă la Jocurile Asiatice de la Hangzhou, dar nu au jucat fotbal.

David Beckham si Ronaldo, in echipa Indiei de ciclism pe pista Foto: Jung Yeon-je / AFP / Profimedia

David Beckham și Ronaldo, colegi în echipa Indiei de ciclism pe pistă

David Beckham Elkatohchoongo și Ronaldo Laitonjam Singh au reprezentat India în probele de ciclism pe pistă.

În proba pe echipe, India a trecut calificări, dar a pierdut apoi în fața Japoniei în runda inaugurală.

În proba individuală de sprint, David Beckham s-a calificat în sferturi (duel cu japonezul Kaiya Ota), în timp ce Ronaldo a fost eliminat în optimi.

Elkatohchoongo a explicat cum s-a ales cu numele celebrului fotbalist englez, care deține acum clubul Inter Miami.

„Tatăl meu a fost fotbalist în echipa națională și era un mare fan al lui David Beckham. Când m-am născut, i-a spus mamei mele: dacă este băiat, atunci se va numi David Beckham.

Am jucat fotbal când eram tânăr, la 14 ani. Am trecut la ciclism în 2017, acum cinci ani mi-am început cariera de ciclist profesionist în Delhi, iar acum evoluez în liga profesionistă" - David Beckham Elkatohchoongo, citat de AFP.

De cealaltă parte, Laitonjam a explicat că tatăl său era fan al lui Ronaldinho. Acesta a pariat că brazilianul va înscrie împotriva Angliei în sferturile CM 2022, iar apoi a aflat că soția sa intrase în travaliu.

„În momentul în care mingea a intrat în poartă, cred că am început să îmi fac apariția. Cred că tatăl meu a câștigat niște bani în acea zi. Probabil de aceea am primit acest nume. A simțit că am fost foarte norocos pentru el” - Ronaldo Laitonjam Singh pentru The Hindu.