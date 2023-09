ALTE SPORTURI Marți, 12 Septembrie 2023, 13:56

Corinne Laframboise, care se pregătea pentru cel mai important meci al carierei, a crezut că medicul ei glumește în momentul în care acesta i-a trimis un mesaj pentru a o anunța că este însărcinată în trei luni, scrie BBC.

Luptatoare UFC Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Corinne Laframboise a aflat că este însărcinată cu doar șase zile înaintea meciului carierei

Sportiva din Canada urma să se lupte cu Rainn Guerrero pentru un contract cu UFC (cea mare organizație de arte marțiale mixte din lume).

După ce a primit mesajul medicului, Laframboise și-a continuat normal ziua (lucrează ca igienist dentar în Montreal). După ce și-a terminat tura, i-a răspuns medicului și l-a întrebat dacă are vreun mesaj pentru ea înaintea meciului care urma să aibă loc peste doar șase zile.

Atunci a primit un telefon, în care i s-a spus că nu va putea lupta.

„Corinne, nu este o glumă. Ești însărcinată și, la câtă cantitate de hormoni ai, probabil că ai depășit trei luni. Sau ai gemeni", a spus medicul.

Corinne Laframboise: „Mi-am luxat glezna și nu am putut să mă antrenez. Cred că totul se întâmplă cu un motiv”

În vârstă de 34 de ani, Laframboise a recunoscut că a rămas fără cuvinte în momentul în care a aflat vestea. Ea se pregătise săptămâni întregi înainte de luptă, dar, în mod miraculos, nu făcuse niciun antrenament în ring. Iar acum crede că „o forță mai mare” i-a protejat copilul.

„Eram în mașină și îl așteptam pe logodnicul meu și a fost ca și cum întreaga lume s-a oprit - nu ne așteptam. Eram la modul: 'Ce naiba? Gemeni!"?

A doua zi am făcut scanarea pentru a vedea dacă era un copil sau o greșeală a medicului, și era un singur copil. Am auzit bătăile inimii, am văzut cele două brațe, cele două picioare. Acum știm că este o fată. Și este sănătoasă, fără probleme.

În primul weekend în care trebuia să mă antrenez, cu două zile înainte mi-am luxat glezna. Piciorul meu era tot albastru și nu am putut să mă antrenez.

Făceam înot, făceam mai multe chestii. Așa că nu am fost lovită în burtă. Deci cred că viața a făcut ca această situație să se întâmple, pentru că toate evenimentele... Cred că totul se întâmplă cu un motiv” - Corinne Laframboise, citată de BBC.

Corinne Laframboise: „Am crezut că mă simt așa din cauza antrenamentelor”

Laframboise recunoaște că a avut simptome asociate cu sarcina, dar le-a confundat cu efectele secundare ale antrenamentelor.

„Nu am avut menstruația, dar asta mi s-a întâmplat des atunci când îți crești nivelul de antrenament, nu e mare lucru. După aceea îmi venea să vomit dimineața, dar am crezut că este din cauza dietei.

Și, de obicei, îmi place untul de arahide și friptura, dar de data asta am zis: 'Nu vreau unt de arahide...' și aveam poftă mare de lămâie.

Genul ăsta de lucruri erau ciudate, dar în mintea mea era din cauza cantonamentului. Mă antrenez mai mult și poate că dieta m-a făcut să mă simt așa, dar apoi am aflat că de vină era sarcina.

Nu pot să vă spun acum dacă voi mai ajunge în UFC. Vreau să mă concentrez asupra copilului și asupra a ceea ce se va întâmpla. În cel mai bun caz, poate că voi putea continua să lupt.

Știu că sunt făcută să fiu în UFC. Sunt suficient de puternică pentru a fi acolo, îmi place să înving oamenii în prima și a doua rundă, ofer un spectacol bun, sunt foarte vandabilă. Voi vedea cum merge cu copilul, dar nu închid ușa” - Corinne Laframboise.