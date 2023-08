ALTE SPORTURI Luni, 07 August 2023, 16:54

Considerat cățel de salon, Mopsul este unul dintre cele mai apreciate animale de companie. De talie mică, destul de liniștit, este un câine de familie care se înțelege de obicei foarte bine și cu alte necuvântătoare.

Mops Foto: freepik.com

Nu necesită eforturi mari pentru îngrijire și nici nu are nevoie de foarte multă mișcare - adoră plimbările lente, jumătate de oră zilnic fiind de ajuns. Astfel, Mopsul (sau Pug, așa cum este cunoscut în termenul internațional), poate să fie o alegere excelentă pentru persoanele care nu au avut animale de companie anterior.

Mopsul ajunge la o înălțime de aproximativ 25 - 33 cm la maturitate, are blana scurtă, moale și lucioasă, de obicei de culoare galbenă, argintie, cafenie sau neagră. Are nevoie de periere săptămânală, este musculos, are un aspect îndesat, pătrățos. Deși este un câine atât de mic, ajunge la o greutate mare față de aparență - până la 7-8 kg. În ciuda faptului că este liniștit și nu foarte activ, se califică inclusiv pentru categoria de câine de pază, alertând stăpânii în caz de nevoie.

Iubiți de către persoanele de orice vârstă

Se poate spune că Mopsul se adaptează rapid la stilul de viață al omului. Astfel, îi este suficientă o plimbare scurtă zilnică, dar nu se opune la drumuri mai lungi - te însoțește cu drag oriunde dorești, chiar și pe distanțe mari de parcurs în mers. Are o personalitate puternică și un temperament blând, este mereu sociabil, vesel, inspiră bună dispoziție tuturor în jurul său. Tineri sau vârstnici, orice stăpâni se vor înțelege foarte bine cu un câine din această rasă.

Pug – este fără doar și poate un câine... la modă

Grație aspectului săi haios, Mopsul este foarte des întâlnit pe rețelele sociale, în diverse postări din categoria divertismentului. Imaginea sa a fost preluată de multe branduri din domeniul modei pentru ilustrații pe tricouri, bluze, hanorace și alte obiecte de îmbrăcăminte. Există diverse mici jocuri simple în care câinele Pug este protagonist, inclusiv jocuri de casino online foarte populare, precum Pug Life de la Hacksaw Gaming sau The Dog House de la Pragmatic Play.

Cum să îngrijești un Mops

Așa cum am menționat mai sus, un Pug nu este un câine care necesită îngrijiri complexe. Totuși, ca orice animal de companie, are nevoie de atenție și poate avea sensibilitățile sale. Fața sa plată îi poate determina unele probleme de sănătate, de obicei dificultăți în respirație. Tocmai de aceea, un astfel de cățel nu trebuie niciodată lăsat în mașină nici măcar când este puțin cald.

De asemenea, trebuie evitată mișcarea în apă caldă și orice suprasolicitare și supraîncălzire. La fel ca la alte rase de câini de talie mică, Mopsul se poate confrunta și cu probleme oculare. Vizitele regulate la medicul veterinar se impun așadar, trebuind intervenit rapid oricând este sesizată o problemă.

Mopsul are stomacul mic, deci mănâncă puțin și des. Pentru digestie cât mai bună, se recomandă mâncare specifică raselor mici de câini. Nu are blana pretențioasă, dar nasul, urechile și ochii sunt zonele care trebuie verificate și curățate zi de zi.

Femela naște de obicei 4 sau 5 pui, iar media de vârstă a rasei este de 12 - 15 ani. Acești căței pot avea tendința de a se îngrășa, iar dacă depășesc 10 kg este necesară impunerea unei diete adecvate, pe baza recomandărilor nutriționale ale medicului veterinar.

Originea câinelui Pug

Câinii din rasa Mops provin din China, primele exemplare estimându-se că ar fi rezultat în urmă cu mii de ani. În Europa, Mopsul a ajuns în urmă cu puțin peste 500 de ani, în urma schimburilor comerciale realizate de negustorii chinezi cu cei portughezi, britanici, spanioli și olandezi. De altfel, în Olanda, acești câini de talie mică au primit denumirea de Mopshond, fiind foarte apreciați.