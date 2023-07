Thomas Bach, președintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), a afirmat că sportivii din Rusia şi Belarus nu ar trebui să fie pedepsiţi pentru acţiunile guvernelor lor şi a pledat în favoarea participării lor la competiţii internaţionale, sub drapel neutru, informează Reuters.

Întrebat în legătură cu participarea ruşilor şi belaruşilor la Olimpiada din capitala Franţei, programată anul viitor, Bach a spus: „Avem misiunea de a uni toţi sportivii din lume într-o competiţie paşnică. Avem responsabilitatea să nu pedepsim sportivii pentru acţiunile guvernelor lor”.

CIO a emis în luna martie un prim set de recomandări pentru ca federaţiile sportive internaţionale să permită sportivilor ruşi şi belaruşi să revină în competiţie, după suspendarea participării lor în urma invaziei armatei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Thomas Bach a precizat că CIO nu se grăbeşte să ia o decizie în privinţa participării lor, glumind că termenul limită este „înainte de Jocuri”.

„Este prea devreme pentru a trage concluzii finale. Ne vom acorda tot timpul necesar. Vrem să fim harnici şi să fim cât mai încrezători posibil că luăm decizia corectă”, a subliniat conducătorul mişcării olimpice.

Sportivilor din Rusia şi Belarus li s-a permis să concureze ca neutri la Jocurile Asiatice de la Hangzhou (China), pentru a-i ajuta să câştige puncte pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Paris, lucru care a generat furia anumitor ţări, care consideră că nu ar trebui să li se ofere o cale către JO 2024, transmite Agerpres.

Bach a prezentat poziţia CIO ca pe o încercare de a proteja drepturile sportivilor: „Am sancţionat guvernul rus. Rusia este responsabilă pentru acest război. Dar noi apărăm şi drepturile omului”.

Comitetul Internaţional Olimpic a precizat că s-a confruntat cu „poziţii ireconciliabile” ale Rusiei şi Ucrainei cu privire la participarea ruşilor şi belaruşilor la Jocurile Olimpice de anul viitor.

