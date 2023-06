ALTE SPORTURI Joi, 08 Iunie 2023, 12:26

Red. Sport • HotNews.ro

​Ajuns la 71 de ani, Gheorghe Tadici anunță că se va retrage din antrenorat, fostul selecționer al României precizând că i-a ajuns stresul acumulat în ultimul sezon competițional.

Gheorghe Tadici Foto: Tor Erik H. Mathiesen / AP / Profimedia

Actualmente antrenor al echipei de handbal feminin HC Zalău, Tadici precizează că familia face presiuni asupra sa să se retragă din sportul de performanță.

„Am 49 de ani de handbal, era frumos să ajung la 50. Era frumos simbolic. 9,99 sună altfel decât 10 lei. E posibil să nu mai continui.

Familia este foarte vehementă. Toți din familie sunt vehemenți. Anul ăsta mi-a luat trei ani din viață, am și eu vârstă. Nu-mi face nimeni statuie.

Atât timp cât văd cum merg, ce degradare există peste tot, degradare a banului public, nu mai am interes și nu mai am motivație. Spre deosebire de ceilalți, eu am avut 17 jucătoare dintre care 14 românce.

Autoritățile locale m-au sprijinit atât cât au putut. Dar aici n-a fost vorba de risipa banului public. De 6-7 ani am cel mai mic buget dintre toate echipele. M-au bătut la cap soția, copiii, nurorile, nepoții. Au fost extrem de vehemenți, mai ales în perioada ultimă. Am putere să-i contrazic, am putere să antrenez. Am putere de a antrena mai mult decât colegii mai tineri cu 20-25 de ani. Fără a jigni pe cineva.

Munca de antrenor nu înseamnă să faci un antrenament, să te sui într-o mașină și să pleci, să vii, să dai indicații. E mai mult decât atât. Eu manageriez un club aici la Zalău. Iar dacă pun stop, ies la pensie definitiv. Nu mă mai vedeți nicăieri.

Nu mi-e frică de moarte, nu m-am gândit niciodată că voi muri pe terenul de handbal. Am văzut cazul lui Igor Turcin din Sala Giulești. Nu m-am gândit nici atunci, nu mă gândesc nici acum. Destinul nu ni-l alegem noi. Nu văd problema. Se poate întâmpla oricând.

Dau răspunsul familiei în două săptămâni. Nu plec așa de la Zalău. Nu plec și las o casă pustie. O să stau de vorbă cu oamenii importanți de aici. Mie handbalul și Zalăul mi-au dat totul” - Gheorghe Tadici pentru ProSport.

Cine este Gheorghe Tadici

HC Zalău a câștigat trei titluri de campioană a României, 2001, 2004 și 2005, toate cu Gheorghe Tadici pe bancă.

De asemenea, antrenorul a cucerit medalia de argint cu România la Campionatul Mondial de handbal din 2005. A mai bifat un loc 4 la Europeanul din 2007.

În plus, Tadici a câștigat trei titluri naționale și alături de Oltchim Râmnicu Vâlcea (în perioada 2006-2008).

