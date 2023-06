Federația internațională de biliard și snooker (WPBSA) a anunțat că zece jucători chinezi de snooker au fost suspendați pentru trucare de meciuri. Doi dintre ei, Liang Wenbo și Li Hang, nu vor mai putea juca niciodată, informează Reuters.

Wenbo (36 ani) și Hang (32 ani) au fost găsiţi vinovaţi că au manipulat meciuri de snooker, au convins sau au încurajat alţi jucători să trucheze meciuri şi să parieze pe meciuri, printre alte infracţiuni. Ei au ca termen data de 20 iunie pentru a face recurs la sancţiuni.

Alţi opt jucători au primit suspendări, cei mai cunoscuţi fiind Zhao Xintong (fost câştigător al Campionatului Regatului Unit - 1 an şi opt luni) şi Yan Bingtao (câştigător al Mastersului din 2021 - cinci ani).

Suspendarea lui Zhao se va încheia pe 1 septembrie 2024, iar cea a lui Yan pe 11 decembrie 2027, scrie Agerpres.

„A fost sfâşietor să vedem câţiva tineri jucători talentaţi care încalcă Regulamentul de conduită WPBSA prin presiunea exercitată de doi jucători seniori. Acest comportament a fost recunoscut ca fiind total inacceptabil prin impunerea a două interdicţii pe viaţă de a participa la vreo competiţie recunoscută de snooker'” - Jason Ferguson, preşedintele WPBSA.

Today the independent WPBSA Disciplinary Commission has delivered its decision on the ten players charged with match fixing offences and have issued two lifetime bans for Liang Wenbo and Li Hang, and lengthy bans for the other players…