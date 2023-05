ALTE SPORTURI Marți, 30 Mai 2023, 13:25

Magnumbet

Pep Guardiola a anunțat că va rămâne la Manchester City și în sezonul următor, indiferent ce se va întâmpla în finala Champions League, contra celor de la Inter Milano, ce se va disputa pe 10 iunie. Antrenorul își propune să încheie în forță sezonul pentru a-și trece în palmares al treilea trofeu de Champions League din carieră.

Pep Guardiola și-a decis viitorul înaintea finalei Champions League Foto: Magnumbet

Guardiola mai are contract cu Manchester City până în 2025 și a afirmat că nu are nicio intenție de a pleca indiferent de rezultatul din finala cu Inter Milano. "Voi rămâne la Manchester City și în sezonul următor. Nu mă gândesc să părăsesc echipa. Voi rămâne aici și la anul, în ciuda celor 100 de acuzații aduse de Premier League împotriva noastră. Nu vă îngrijorați, voi fi tot aici", a spus Guardiola, conform DigiSport.

Antrenorul lui City este deja cu gândul la finala cu Inter Milano, pentru a-și îmbunătăți palmaresul și mai mult. Totuși, Guardiola afirmă, cu modestie, că rezultatele obținute de el până acum se datorează jucătorilor mari pe care i-a pregătit. ”Vreți să știți secretul succesului meu ca antrenor? Barcelona, Bayern Munchen, Manchester City. Acesta este succesul lui Pep. Messi, Lewandowski, Haaland, Aguero. Îmi iubesc mama și îmi iubesc bunicul, dar cu el nu câștig Champions League", a completat Guardiola.

Pep Guardiola, favorit să câștige din nou trofeul Champions League

Următorul mare meci din cariera lui Pep Guardiola este finala Champions League de pe 10 iunie. Un eveniment uriaș, care stârnește interesul tuturor iubitorilor fotbalului an de an. Spre exemplu, un studiu realizat în Marea Britanie a arătat că 60% dintre pariori au efectuat cel puțin un pariu pe finala Champions League de anul trecut. Printre cele mai populare pariuri pe finala Champions League an de an sunt cele single, pe scor corect, dar și live bet.

În ce privește finala din 2023, Manchester City este favorită, conform cotelor la pariuri sportive. Gruparea lui Pep Guardiola are cota 1.21 să ridice trofeul, iar Inter Milano are cota 4.40. În ce privește rezultatul 1X2, City are cota 1.41 să câștige în 90 de minute, egalul are cota 4.70, iar succesul lui Inter are 6.80. E așteptat un meci cu multe goluri, motiv pentru care selecția Peste 2.5 reușite are cota 1.68, în timp ce Under are 2.18.

Pep Guardiola are 100 de victorii în Champions League

Victoria din semifinale cu Real Madrid, scor 4-0, a fost a 100-a obținută de Pep Guardiola în Champions League. El este doar al treilea antrenor din istorie care ajunge la această bornă, după Carlo Ancelotti (107 victorii în 190 de meciuri) și Sir Alex Ferguson (102 victorii în 190 meciuri).

Din cele 100 de victorii, Pep Guardiola a obținut 47 în mandatul la Manchester City. În perioada în care o pregătea pe Bayern Munchen a obținut 23 de victorii, iar pe banca lui FC Barcelona are 30 de succese. În total, Pep Guardiola are în CV 158 de partide în Champions League. Dincolo de cele 100 de victorii, antrenorul lui City a remizat în 33 de rânduri și a fost învins de 25 de ori.

În istoria participărilor în Champions League, Pep Guardiola a ajuns în alte trei finale, pe lângă cea din 2023. În 2009 și 2011 a câștigat trofeul când era la FC Barcelona, în timp ce în 2021 a pierdut cu Manchester City finala contra celor de la Chelsea. De 6 ori, echipele sale au fost eliminate în semifinale, de trei ori în sferturile de finală și o dată în optimi. Pe 10 iunie, Guardiola vrea să-și treacă în palmares al treilea trofeu din palmares.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.