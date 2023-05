Articol susținut de Asociația Română pentru Alpinism și Explorare Luni, 22 Mai 2023, 09:28

Astăzi se împlinesc 20 de ani de când primii români au cucerit Everestul: Fane Tulpan, Marius Gane și Lucian Bogdan. Și pentru că este o ocazie demnă de sărbătorit, am vorbit cu David Neacșu, alpinistul care a condus expediția românească de pe Everest din 2003. David era în mașină, mergea spre Râșnov, locul în care urma să se întâlnească cu cei 14 români care i-au fost alături și acum 20 de ani. “Sunt convins, vom avea lacrimi în ochi, pentru că numai noi știm ce am trăit acolo și aceste două zile vom încerca să ne bucurăm de ce nu ne-am putut bucura acolo. Cu ei am stat împreună la cea mai mare altitudine de pe planeta asta și chestia asta nu ne-o poate lua nimeni, absolut nimeni”, ne-a spus David.

20 de ani de când prima expediție integral românească a reușit să urce pe Everest Foto: David Neașcu-arhiva personală

Expediția pe Everest a fost pregătită un an de zile. David, împreună cu ceilalți, au muncit enorm la organizarea acesteia pentru că, așa cum spune și el, nu e ieftin să mergi pe Everest: “Totalul costurilor au fost de 340 000 de dolari, la momentul acela”.

“Caracterul omului, cel mai important lucru”

Alpiniștii se cunoșteau cu ani de zile înainte de a decide de a se îmbarca în această aventură împreună. Și pentru că nu e simplu să urci pe Everest, David a stabilit 3 criterii, extrem de importante, pe baza cărora urma să îi selecționeze pe cei care vor fi alături de el în aventura vieții.

“Cel mai important lucru într-o expediție de genul ăsta, de unde riști să nu te mai întorci, este caracterul omului. Al doilea criteriu a fost experiența la altitudine, toți făcuserăm vârfuri de peste 7.000 de metri, iar experiența asta contează mult la un vârf de 8. 840 de metri, normal, iar al treilea lucru de care am ținut cont este antrenamentul la zi. Degeaba ai caracter, degeaba ai experiență dacă nu ești antrenat permanent în alpinism. Antrenamentul e cel mai important, cum poți să faci pauze lungi de 6-7 luni de zile și după să urci un vârf? N-ai nicio șansă”, ne-a mărturisit David.

În 2003, 32 de expediții, formate din 900 de oameni din toată lumea, și-au propus să cucerească Everestul.

O tonă jumătate de echipament și 74 de zile pe munte

“Noi am fost doar 14 și din cei 900 doar 32 au urcat pe vârf, dintre care 3 români. Asta ar trebui să remarcăm”, ne-a povestit emoționat David.

În ceea ce privește traseul, expediția românească a urcat pe Everest pe partea tibetană pentru că era mai ieftin. Deși urcarea pe partea sudică a Everestului, pe Nepal, era mai ușoară, costul ar fi fost dublu. La nivel de echipamente necesare pentru o astfel de expediție, totul este la fel de impresionant ca obiectivul de a cuceri cel mai înalt punct de pe Pământ:

“Am avut o tonă jumate de echipament în total și din aceste echipamente, din 36 de butoaie, ne-am întors cu 12 înapoi. Expediția pe munte a durat efectiv 74 de zile. Am ajuns în Nepal pe 27 martie 2003 și am plecat din Nepal pe 7 iunie 2003. Au fost perioade de aclimatizare, cu ascensiuni repetate între tabere. Aceste ascensiuni permanente pe care le faci între tabere, au dublu scop. În primul rând pentru aclimatizare și în al doilea rând pentru a duce echipamentele cât mai sus, să le duci cât mai sus cu oamenii”.

“Nimic pe lumea asta nu e mai greu ca Everestul”

La 20 de ani de când a pus piciorul pe cel mai înalt vârf din lume și după 60 de ani de viață, David Neacșu tot crede că cel mai greu lucru din lume este Everestul. Ne-a povestit că principala provocare a fost cea de ordin moral. Și asta pentru că rata de mortalitate pe Everest e de 1 la 6, iar ei erau 14. Pe tot parcursul expediției, alpiniștii au încercat să evite riscurile. De aceea, David crede că “succesul expediției românești de pe Everest, la împlinirea a 50 de ani de când primii pământeni au pus piciorul acolo, a fost nu că am făcut vârful, ci că ne-am întors cu toții în viață”.

Ce trebuie să faci înainte de a îndrăzni să urci pe Everest

L-am întrebat pe David ce sfaturi ar da unei persoane care își dorește să ajungă pe Everest. “Sunt foarte mulți oameni cu bani, oameni cu voință, oameni care pot să facă ceva nemaivăzut, dar fără cunoștințe de alpinism. Nu te apuci acum de alpinism și peste doi ani te duci pe Everest că poate ai noroc să te și întorci acasă”, ne-a explicat David.

El le sugerează tuturor celor care vor să pornească pe acest drum să facă înainte 10-15 expediții mai ușoare, pe vârfuri mai mici, acolo unde “să învețe să urce treptele cunoașterii”.

“Experiența pe care o acumulezi în expediții pe vârfuri mai mici o să-ți fie de mare folos acolo la 8.848 de metri, să știi să-ți pui un cort în condiții de vânt de zeci, sute de kilometri la oră, în condiții de ger, în condiții de viscol. Să îți alegi echipamentul fără sfaturile cuiva, doar din experiența ta. Este extrem de important să ai experiență, degeaba ai tot ce îți trebuie dacă nu ai experiență. Eu aș sfătui oamenii să facă vârfuri mai mici, să învețe ABC-ul muntelui înalt, diferă extraordinar de mult, adică e total diferit de orice experiență trăită pe munți mai mici de 8.000 de metri”, spune alpinistul.

Și asta nu este tot. David Neacșu spune că trebuie să ai peste 35-40 de ani pentru a porni într-o astfel de aventură, pentru că pe Everest nu mușchii contează, ci psihicul.

20 de ani de la cel mai frumos moment

Astăzi David sărbătorește cu toți cei dragi lui, cu cei cu care a suferit și s-a bucurat în urma cu 20 de ani și nu numai. 14 alpiniști și 2 prieteni dragi vor depăna amintiri la aniversarea a 20 de ani de la cel mai frumos moment din viața lor.

Întâlnirea de 10 ani

“Acum zece ani, când ne-am întâlnit în Piatra Craiului, eram în vână, ca să zic așa. Acum, la 20 de ani, le-am spus: ", spune David râzând. "În primul rând, vom fi fericiți”, a adăugat acesta.

Întâlnirea de 20 ani

Despre viitor

David Neacșu face și va face exact ceea ce iubește: să urce pe munte, să simtă libertatea, să călătorească. Și asta nu este tot. Pe lângă planurile de a bate lumea în lung și în lat, David Neacșu ne-a pregătit o carte, care va fi lansată în toamnă.

“Aseară m-am întors din Athos, am urcat un vârf acolo, Vârful Athon. Deci, plec în Kyrgyzstan, unde se află Masivul Tian-Șan pe data de 15 iulie și când mă întorc plec în Alaska, pe 20 august. După ce mă întorc din Alaska, am deja biletele de avion pentru noiembrie, plec în Papua Noua Guinee. Am un an plin, anul trecut a fost plin și sper să fie plin până la sfârșitul vieții mele. Ne facem planurile, eu și cu prietenii mei mai vechi sau mai noi, plecăm unde vedem cu ochii”, a spus plin de bucurie omul care a călcat neînfricat acum 20 de ani pe Everest.

