Cea mai importantă competiție muzicală din Europa, Eurovision, este găzduită în acest an de Marea Britanie, în perioada 9 - 13 mai. În 2022, trofeul Eurovision a ajuns în Ucraina, însă din motive organizatorice s-a decis ca ediția din 2023 a concursului să fie organizată în Liverpool.

Liverpool 2023 Foto: Magnumbet

Artista ucraineană Julia Sanina va prezenta show-ul alături de Alesha Dixon și Hannah Waddingham. La fel ca la ediția precedentă, Eurovision se dorește a contribui la promovarea păcii în comunitatea europeană, dincolo de spectacolul muzical.

Regulamentul de desfășurare a competiției Eurovision 2023 (a 67-a ediție) este diferit față de anii precedenți. Audiența impresionantă capătă puteri mai mari. Astfel, echipele calificate în finală vor fi decise doar de telespectatori. Mai mult decât atât, se va putea vota online inclusiv din țările care nu participă la concurs. Rezultatul final va fi decis pe baza unei medii între notele juriului și voturile publicului.

Favoritele la câștigarea competiției

Cotele stabilite de bookmakeri ilustrează în general destul de corect șansele de câștig ale țărilor participante la Eurovision. La agenția de pariuri online Unibet sunt deja disponibile cotele atât pentru statutul de câștigător, cât și pentru clasarea în Top 3, Top 5 sau chiar Top 15 la show-ul din 2023. Două țări nordice sunt favorite principale: Suedia – Loreen, cu „Tattoo” (cota 1.91) și Finlanda – Käärijä, cu „Cha Cha Cha” (cota 2.60). Urmează Franța (cota 9.00), Spania și Ucraina (ambele cu cota 17.00).

România, ultima în clasamentul favoritelor la pariuri

Țara noastră este reprezentată la Eurovision 2023 de Theodor Andrei, semifinalist al show-ului TV Vocea României Junior în anul 2017 și prezent de asemenea la X Factor România în anul 2020. Șansele tânărului de 18 ani sunt considerate aproape inexistente. La agențiile de pariuri România este ultima în ceea ce privește cota pentru câștigarea competiției - 1001.00. Cei care vor să parieze că artistul român se va clasa în primii 15 o pot face la o cotă de 11.00.

Programul Eurovision 2023

În Finala Eurovision 2023 sunt calificate automat Ucraina (Tvorchi, cu „Heart of Steel”), Franța (La Zarra, cu „Evidemment”), Germania (Lord of the Lost, cu „Blood and Glitter”), Italia (Marco Mengoni, cu „Due vite”), Spania (Bianca Paloma, cu „Eaea”) și Marea Britanie (Mae Muller, cu „I Wrote a Song”). Alte 31 de țări concurează pentru 14 locuri în actul final al competiției.

Cele două semifinale sunt programate pe 9 și 11 mai. Theodor Andrei, cu „D.G.T. (Off & On), reprezintă România la Eurovision în cea de-a doua semifinală. Există țări europene care au decis să nu participe la concurs: Bulgaria, Andorra, Bosnia și Herțegovina, Luxemburg, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord și Slovacia.

Eurovision, o competiție cu istorie bogată

Privind în istoria Eurovision, Irlanda a câștigat competiția de 7 ori și deține recordul în această privință. Suedia, favorita Eurovision 2023, are 6 trofee câștigate. Urmează Franța, Luxemburg, Țările de Jos și Marea Britanie, fiecare cu câte 4 reușite.

Lorine Zineb Nora Talhaoui, cunoscută sub numele de scenă Loreen, este deja considerată o vedetă a muzicii internaționale. A reprezentat Suedia și în anul 2012, care a avut loc în Baku, Azerbaidjan. Cu piesa „Euphoria”, a obținut atunci locul I, cu 372 de puncte. De atunci, cariera sa artistică s-a dezvoltat puternic, așadar acum este creditată cu mari șanse de a câștiga un nou trofeu.

Concursul Muzical Eurovision (inițial sub numele de Eurovision Grand Prix) a fost creat ca o competiție anuală desfășurată între multe dintre țările care sunt membre active ale Uniunii Europene de Radio -Televiziune. La prima ediție, care s-a desfășurat în orașul Lugano din Elveția, pe 24 mai 1956, au participat doar 7 state, fiecare cu câte două cântece.