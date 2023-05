Handbal feminin​ Duminică, 07 Mai 2023, 22:45

CSM București a ratat prezența în careul de ași al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a fost învinsă în ambele manșe de formația Esbjerg din Danemarca.

Cristina Neagu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristina Neagu atacă dur arbitrajul, după eliminarea CSM București din Liga Campionilor

Deși avea nevoie de o victorie la mai mult de patru goluri diferență pentru calificare, CSM București a fost învinsă și pe teren propriu de Esbjerg, scor 33-31.

Mai multe decizii controversate ale arbitrilor au inflamat spiritele, în special eliminările lui Emilie Arntzen și Crina Pintea, iar Cristina Neagu consideră că „tigroaicele” meritau victoria.

„Vreau să spun că acest tip de hoție nu l-am mai trăit de la ultimul Campionat European, cu Muntenegru. Dacă arbitrii cred că așa trebuie procedat, OK, eu nu cred asta. Felicit Esbjerg, sunt o echipă bună, fără îndoială, dar astăzi meritam să câștigăm. 7 contra 9 nu poți juca handbal!

De la începutul meciului, au arbitrat într-o singură direcție, efectiv! Au închis meciul în repriza a doua cu tot felul de decizii ciudate, nu am primit faulturi, toate mingile s-au întors la Esbjerg, totul s-a încununat cu acele două cartonașe roșii, cel puțin la Arntzen. S-a arbitrat într-o singură direcție. Cu sistemul nu poți să te lupți.

În meciul tur am trăit aceeași situație, nu am primit niciun fault obișnuit de joc. Este hoție pe față! Trăim această hoție pe teren propriu, iar eu zic că e păcat, am luptat, am arătat că suntem echipă de Final 4, dar e greu 7 contra 9, e greu să lupți contra sistemului” – a declarat Cristina Neagu, conform GSP.

Sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin

CSM București – Esbjerg 31-33 (în tur, 28-32)

Kristiansand – Rapid București 40-31 (31-25)

Gyor – Odense 37- 28 (29-27)

Metz – Ferencvaros 26-33 (32-26)

Turneul Final Four va avea loc la Budapesta pe 3-4 iunie.