Luka Doncic, vedeta echipei Dallas Mavericks, a anunţat că va acoperi cheltuielile de înmormântare pentru victimele atacului sângeros de la şcoala din Belgrad, informează L’Equipe.

Sportivul din Slovenia a precizat că fundaţia sa se va ocupa de ce este necesar şi îi va ajuta pe toţi cei afectaţi.

„Am auzit cu mare tristeţe de atacul cu urmări tragice de la şcoala din Serbia. Inima mea este alături de familiile care i-au pierdut pe cei iubiţi, în special copii nevinovaţi. Le transmit afecţiunea şi susţinerea mea în această perioadă dificilă. Belgrad, sunt alături de tine.

Prin Fundaţia Luka Doncic, analizez modalităţi atât imediate, cât şi pe termen lung de a sprijini elevii, profesorii şi familiile afectate de atacul de la şcoala primară Vladislav Ribnikar” - Luka Doncic pe rețelele de socializare.

Un băiat de 13 ani a deschis focul, miercuri, într-o şcoală din Belgrad şi a ucis opt elevi şi un agent de securitate.

Belgrade, I support and stand with you all during this difficult time. Through @LD77Foundation I am exploring both immediate and long-term ways to support the students, faculty, and families affected by the shooting at the Vladislav Ribnikar Elementary School.