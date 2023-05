Camerunezul Joel Embiid a devenit al doilea african din istorie desemnat cel mai bun jucător (MVP) al sezonului regular din campionatul nord-american de baschet (NBA), informează AFP.

Embiid a reușit această performanță la 29 de ani după unul din idolii săi, nigerianul Hakeem Olajuwon.

„Nu ştiu de unde să încep, pentru că drumul a fost lung, am trecut prin atâtea lucruri, a fost multă muncă de făcut. Şi nu vorbesc doar de baschet. Este o bucurie să fiu aici” - Joel Embiid în emisiunea „NBA pe TNT”.

The moment Joel Embiid became MVP \uD83D\uDD25 pic.twitter.com/9Su49UhsNe

Pivotul echipei Philadelphia 76ers a mai fost finalist în 2021 şi 2022 în cursa pentru acest trofeu, redenumit „Michael Jordan”, de fiecare dată fiind devansat de sârbul Nikola Jokic.

La rândul său, Jokic (Denver Nuggets), situat pe locul doi anul acesta, nu va intra în clubul select al jucătorilor desemnaţi MVP trei ani consecutiv, compus din Bill Russell, Wilt Chamberlain şi Larry Bird.

Locul trei a revenit grecului Giannis Antetokounmpo, laureat în 2019 şi 2020.

Această reuşită recompensează progresul constant făcut de Embiid, care a încheiat campionatul în ultimele două sezoane din postura de cel mai bun marcator. În 2022/2023, el a avut medii de 33,1 puncte, 10,2 recuperări şi 4,2 pase decisive de meci.

În afara cifrelor, pivotul de 2,13 m şi 127 kg este recompensat pentru impactul său considerabil la 76ers, care au încheiat pe locul trei sezonul regular.

O entorsă la genunchiul drept l-a împiedicat să-şi ajute echipa în play-off, chiar dacă o revenire pe parchet ar putea avea loc în această săptămână în semifinala Conferinţei de Est cu Boston Celtics (1-0).

Intrarea lui Joel Embiid în palmaresul acestei prestigioase distincţii consacră pentru al cincilea an consecutiv un jucător non-american şi prelungeşte hegemonia jucătorilor polivalenţi, reprezentată anterior de Jokic şi Antetokounmpo.

Camerunezul de 29 de ani, dominant în atac şi o forţă considerabilă în apărare, este adesea comparat cu Hakeem Olajuwon, unul din cei mai buni pivoţi din istorie, campion NBA în 1994 şi 1995, şi modelul său, scrie Agerpres.

The 2022-23 Kia NBA Most Valuable Player is... Joel Embiid!#NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/Ztj5HCzfuL