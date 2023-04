ALTE SPORTURI Vineri, 21 Aprilie 2023, 09:26

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Shaun Murphy, campion în 2005 și finalist în 2009, 2015 și 2021, a fost eliminat de Si Jiahui (locul 80 mondial) în primul tur al Campionatului Mondial de Snooker.

Shaun Murphy Foto: John Bradley / imago sportfotodienst / Profimedia

Shaun Murphy, învins de Si Jiahui la CM Snooker 2023

Condus cu 9-6, Murphy a revenit și a împins confruntarea în frame decisiv, dar chinezul în vârstă de 20 de ani a fost mai precis și a obținut victoria (10-9).

Aflat la prima prezență pe tabloul principal de la Crucible, Si Jiahui va juca în optimi împotriva englezului Robert Milkins (locul 14 mondial), care a revenit de la 2-7 și l-a învins pe Joe Perry cu 10-9.

Shaun Murphy a fost învins de Si Jiahui și la UK Championship 2021, când a spus că jucătorii amatori nu ar trebui să participe la turneele profesioniștilor. Cel supranumit „Magicianul” și-a schimbat acum discursul și l-a lăudat pe adversarul său la finalul partidei.

„Nu pot face nimic altceva decât să îl felicit pe Si. Am jucat aici de multe ori mult mai slab și am reușit să câștig meciuri. Cred că am reușit împreună să facem o partidă grozavă, a fost un adevărat show.

Am pierdut, dar vreau să îl felicit pe adversar și să îi doresc mult succes pe mai departe. Am făcut unele greșeli, dar nu vreau să fie despre mine, Si a făcut un meci excepțional și nu trebuie să îi luăm din credit. A fost fabulos.

Am avut un sezon grozav, poate cel mai bun din carieră și am venit aici cu mare încredere. Dar sunt mândru de cum am jucat, nu m-am dat bătut niciodată, iar în jocul decisiv oricare dintre noi putea câștiga” - Shaun Murphy, potrivit The Guardian.

Sursă video: Eurosport

CM Snooker 2023, optimi de finală

Ronnie O'Sullivan (1) - Hossein Vafaei / 21, 22, 23 aprilie

Luca Brecel (9) - Mark Williams (8) / 20, 21 aprilie

Anthony McGill - Jack Lisowski (12) / 22, 23, 24 aprilie

Robert Milkins (13) - Si Jianhui / 22, 23, 24 aprilie

Mark Allen (3) - Stuart Bingham (14) / 20, 21, 22 aprilie

Jak Jones - Neil Robertson (6) / 21, 22 aprilie

Kyren Wilson (7) - John Higgins (10) / 23, 24 aprilie.

Gary Wilson (15) - Mark Selby (2) / 22, 23, 24 aprilie.

Vor avea loc vineri, 21 aprilie, la CM de Snooker de la Crucible

De la ora 12:00 / Luca Brecel (9) - Mark Williams (8), scor 4-4

De la ora 12:00 / Jak Jones - Neil Robertson (6)

De la ora 16:30 / Mark Allen (3) - Stuart Bingham (14), scor 5-3

De la ora 16:30 / Ronnie O'Sullivan (1) - Hossein Vafaei

De la ora 21:00 / Luca Brecel (9) - Mark Williams (8), scor 4-4

De la ora 21:00 / Jak Jones - Neil Robertson (6).

*În România, CM de Snooker este transmis în direct de Eurosport

Cum se joacă la Campionatul Mondial de Snooker

În optimi, regula va fi „cel mai bun din 25 de frame-uri”, la fel ca și în sferturi.

În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul „cel mai bun din 33 de frame-uri”. În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după „cel mai bun din 35 de frame-uri”.

Cum se va juca în finala

Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).

Cum sunt împărțiti banii la CM Snooker 2023

Câștigător: £500,000

Finalist: £200,000

Semifinale: £100,000

Sferturi: £50,000

Turul doi: £30,000

Turul întâi: £20,000.

Aici poți citi o amplă prezentare a Campionatului Mondial de Snooker.