Silviu Dumitru • HotNews.ro

Kyren Wilson a reușit al patrulea break maxim (147) al carierei, miercuri, în întâlnirea cu Ryan Day din primul tur de la Campionatul Mondial de Snooker.

Kyren Wilson Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

Kyren Wilson, break de 147 de puncte la CM Snooker

Finalist în 2020 (a fost învins de Ronnie O'Sullivan cu 18-8), Kyren a ieșit din câteva poziții dificile și a închis masa cu un break spectaculos de 147 de puncte, al 13-lea din istoria competiției de la Teatrul Crucible.

„The Warrior” a mai bifat break-uri de 147 de puncte la International Championship 2017 (vs Martin Gould), Welsh Open 2020 (vs Jackson Page) și UK Championship 2020 (vs Ashley Hugill).

Acesta este breakul maxim cu numărul 188 din istoria snookerului. Precedentul a fost reușit chiar de Ryan Day, adversarul lui Kyren Wilson, pe 30 martie 2023 (în meciul pierdut în fața lui Mark Selby la Tour Championship, scor 7-10).

După nouă frame-uri, Kyren Wilson conduce cu 6-3 în fața lui Ryan Day. Învingătorul va da în optimi peste John Higgins, de patru ori campion mondial (1998, 2007, 2009 și 2011).

Sursă video: Eurosport

Dueluri care se știu din optimile CM Snooker 2023

Ronnie O'Sullivan (1) - Hossein Vafaei / 21, 22, 23 aprilie

Luca Brecel (9) - Mark Williams (8) / 20, 21 aprilie

Mark Allen (3) - Stuart Bingham (14) / 20, 21, 22 aprilie

Jak Jones - Neil Robertson (6) / 21, 22 aprilie.

Cum se joacă la Campionatul Mondial de Snooker

Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.

În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".

Cum se va juca în finala

Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).

Cum sunt împărțiti banii la CM Snooker 2023

Câștigător: £500,000

Finalist: £200,000

Semifinale: £100,000

Sferturi: £50,000

Turul doi: £30,000

Turul întâi: £20,000.

