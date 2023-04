CM de la Crucible Duminică, 16 Aprilie 2023, 10:54

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

Ronnie O'Sullivan s-a calificat sâmbătă în optimile Campionatului Mondial de Snooker. La finalul partidei cu Pang Junxu (10-7), cel supranumit „The Rocket” a avut o reacție neașteptată atunci când a aflat că ar putea da în turul următor de la Crucible peste cel care i-a cerut să se retragă.

Ronnie O'Sullivan Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Ronnie O'Sullivan spune că îl motivează suplimentar criticile adversarilor

Hossein Vafaei a avut o serie de declarații la adresa lui Ronnie, iranianul în vârstă de 28 de ani fiind de părere, printre altele, că în acest moment O'Sullivan face mai mult rău decât bine snookerului și că ar fi mai bine dacă s-ar retrage.

Aflat în studioul Eurosport după succesul cu Junxu, Ronnie a aflat că în turul al doilea ar putea da chiar peste Vafaei.

Atunci când i s-a reamintit că iranianul i-a cerut să se retragă, O'Sullivan (47 de ani) a spus că genul acesta de declarații în care adversarii îl critică îl motivează foarte mult.

„Ce a spus despre mine, nu-mi amintesc?”, a spus inițial Ronnie. După ce i s-a comunicat ce a zis Hossein, englezul a completat.

„A spus el multe despre mine anul acesta. Cred că a învățat să tacă. Îmi place când cineva mă critică, când sunt luat la țintă. Pur și simplu iubesc asta. Mă excită.

Am nevoie de ceva de acest gen, sper că cineva va spune ceva, astfel încât să am un motiv în plus pentru a performa. Dar nu cred că vor spune nimic acum, pentru că probabil și-au dat seama că nu este o tactică bună cu mine. Vom vedea, dar ne vom distra puțin” - Ronnie O'Sullivan,la Eurosport.

În optimile de la Crucible, Ronnie O'Sullivan va da peste învingătorul partidei dintre Ding Junhui (locul 17 mondial) și Hossein Vafaei (locul 23).

Vor avea loc duminică, 16 aprilie, la Crucible

De la ora 12:00 / Stuart Bingham (14) vs David Gilbert (6-3 după prima sesiune)

12:00 / Ding Junhui (16) vs Hossein Vafaei

16:30 / Neil Robertson (6) vs Wu Yize (6-3)

16:30 / Mark Williams (8) vs Jimmy Robertson

21:00 / Luca Brecel (9) vs Ricky Walden (6-3).

*În România, CM de Snooker este transmis în direct de Eurosport

Cum se joacă la Campionatul Mondial de Snooker

Disputele din turul întâi se vor juca după sistemul "cel mai bun din 19 frame-uri". În turul doi, regula va fi "cel mai bun din 25 de frame-uri", la fel ca și în sferturi.

În semifinale, învingătorul va fi stabilit după sistemul "cel mai bun din 33 de frame-uri". În fine, în marea finală câștigătorul va fi stabilit după "cel mai bun din 35 de frame-uri".

Cum se va juca în finala

Prima sesiune a finalei va avea 8 frame-uri. A doua sesiune va fi compusă din 9 frame-uri, a treia din 8 frame-uri. În fine, sesiunea finală va avea cel mult 10 frame-uri (se pot juca sau nu toate, în funcție de scorul de pe tabelă).

Cum sunt împărțiti banii la CM Snooker 2023

Câștigător: £500,000

Finalist: £200,000

Semifinale: £100,000

Sferturi: £50,000

Turul doi: £30,000

Turul întâi: £20,000.

